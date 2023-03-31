Протяжність сухопутного кордону становить 1271,8 км.

Фінляндія буде офіційно прийнята до Північноатлантичного альянсу протягом декількох днів.

Так прокоментував ратифікацію парламентом Туреччини заявки Фінляндії на вступ до оборонного Альянсу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цей крок поклав край десятиліттям нейтралітету Фінляндії по відношенню до НАТО, пише The Guardian.

"Всі 30 союзників по НАТО вже ратифікували протокол про приєднання. Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу в найближчі дні", - сказав він.

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Вступ Фінляндії до НАТО

Як відомо, обидві країни прийняли рішення вступити до Альянсу після початку повномасштабної війни в Україні. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що РФ не вторглася б, якби Україна була членом НАТО.

Заявки Фінляндії та Швеції досить швидко схвалили всі члени Альянсу, крім Туреччини та Угорщини. Анкара вимагала від Швеції екстрадувати представників робочої партії Курдистану.

Кілька днів тому парламент Угорщини схвалив заявку Фінляндії в НАТО, але в апараті прем'єра сказали, що чекають від Швеції гарантій, що між ними більше не буде політичних дебатів. У Стокгольмі відповіли, що не даватимуть жодних гарантій Угорщині.

Сьогодні парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до Альянсу.

У квітні колишній російський президент Дмитро Медведвєв погрожував Фінляндії та Швеції "симетричною реакцією" на їх вступ до НАТО. Вже наприкінці червня Путін заявив, що членство цих країн у НАТО "не створює безпосередньої загрози Росії".

Генсек НАТО зазначав, що Путін напав на Україну нібито, щоб зменшити кількість НАТО в Європі, але тепер кордон Альянсу з РФ збільшиться більш ніж удвічі.

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