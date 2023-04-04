Генеральний секретар Альянсу зазначив, що сьогодні історичний день.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що на Фінляндію одразу поширюватимуться безпекові гарантії Альянсу "один за всіх і всі за одного".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що сьогодні історичний день, оскільки через декілька годин Фінляндія стане 31 країною-членом НАТО.

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"Це зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО сильнішим", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що у цей день у 1949 році було підписано Вашингтонський договір про створення НАТО.

"Важко уявити кращий спосіб святкування нашої річниці, аніж повноцінне набуття Фінляндією членства в Альянсі", - додав він.

Генсек Альянсу підкреслив, що Фінляндія тепер повноцінно братиме участь у всіх заходах і зустрічах НАТО як член організації.

"Але, звичайно, найбільш важливо, що завдяки набуттю членства Фінляндія отримає залізні гарантії безпеки", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що відтепер 5 стаття Вашингтонського договору поширюватиметься і на Фінляндію. У цій статті сказано, що напад на одного союзника НАТО означатиме напад на усіх членів Альянсу – "один за всіх і всі за одного".

Вступ Фінляндії до НАТО - деталі

Усі 30 країн-членів Альянсу ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив на прес-конференції, що Фінляндія офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу вже 4 квітня.