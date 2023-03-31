Усі 30 країн-членів Альянсу ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до НАТО.

Фінляндія стане 31 країною-членом Організації північноатлантичного договору (НАТО) найближчими днями. Як заявив генеральних секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції, остання, 30-та, держава з поточних учасників Альянсу затвердила заявку Гельсінкі.

Зокрема, генсек Альянсу привітав голосування Великих національних зборів Туреччини щодо ратифікації протоколу про вступ Фінляндії.

Тепер усі 30 країн-членів НАТО ратифікували відповідний протокол.

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Столтенберг зазначив, що він поспілкувався з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо для того, щоб привітати з цією історичною подією.

"Фінляндія формально приєднається до нашого Альянсу найближчими днями", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що членство Фінляндії зробить цю країну безпечною, а НАТО сильнішим.

Вступ Фінляндії і Швеції до НАТО: найголовніше

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу подали заявки на вступ Фінляндія і Швеція.

Наприкінці червня лідери країн НАТО офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу. Потім розпочався процес ратифікації відповідного протоколу парламентами країн-членів НАТО.

Заявки фінів і шведів схвалили 28 країн, однак Угорщина і Туреччина до останнього не хотіли підтримувати рішення партнерів. 27 березня Будапешт все-таки ратифікував вступ Фінляндії, також згодом це зробила і Туреччина. Щодо Швеції питання все ще залишається відкритим.

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