За це рішення проголосували 276 турецьких парламентарів.

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Турецькі депутати підтримали це рішення одноголосно.

Як повідомляє Reuters, за відповідний законопроект, що дозволяє Фінляндії вступити до НАТО, у четвер, 30 березня 2023 року, проголосували 276 турецьких парламентарів.

Таким чином, Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії в НАТО, після того, як аналогічне рішення днями ухвалила Угорщина.

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Вступ Фінляндії до НАТО

Навесні 2022 року Фінляндія та Швеція заявили про бажання приєднатися до НАТО. Країни офіційно подали заявки на вступ 18 травня.

Тоді Туреччина виступила проти ратифікації протоколів на вступ цих країн до альянсу. Там зажадали від Фінляндії та Швеції письмових гарантій про "припинення підтримки терористів".

Раніше міністр оборони Фінляндії також заявив, що хоча його країна та Швеція планували приєднатися до альянсу разом, якщо Туреччина блокуватиме вступ Швеції до НАТО, Фінляндія зробить це сама.

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