У переговорах про вступ Швеції до НАТО намітився прогрес. До липня країна може стати членом Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству Reuters.
За його словами, досягнута домовленість з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом про новий раунд переговорів з делегаціями Швеції та Фінляндії вже в середині березня. Сторони повинні обговорити складнощі, які виникли між країнами у зв'язку з їх планами вступу в НАТО.
"Я бачу прогрес. Моя мета - зробити Фінляндію і Швецію повноправними членами до саміту НАТО", – заявив Столтенберг.
Відзначимо, що наступний саміт Альянсу запланований на 11-12 липня в Литві.
Проблема вступу Швеції до НАТО
У травні минулого року Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина пригрозила заблокувати процес, оскільки в цих країнах знайшли притулок турецькі дисиденти, яких Анкара вважає терористами.
Додатковим фактором для невдоволення Анкари є періодично проходять в Швеції антитурецькі мітинги та акції.
При цьому деякі експерти вважають, що провокації, що викликають гнів Ердогана, влаштовують російські агенти у Швеції - щоб зірвати розширення НАТО.