Туреччина погодилася на новий раунд переговорів з делегаціями країн-кандидатів в НАТО.

У переговорах про вступ Швеції до НАТО намітився прогрес. До липня країна може стати членом Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, досягнута домовленість з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом про новий раунд переговорів з делегаціями Швеції та Фінляндії вже в середині березня. Сторони повинні обговорити складнощі, які виникли між країнами у зв'язку з їх планами вступу в НАТО.

"Я бачу прогрес. Моя мета - зробити Фінляндію і Швецію повноправними членами до саміту НАТО", – заявив Столтенберг.

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Відзначимо, що наступний саміт Альянсу запланований на 11-12 липня в Литві.

Проблема вступу Швеції до НАТО

У травні минулого року Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина пригрозила заблокувати процес, оскільки в цих країнах знайшли притулок турецькі дисиденти, яких Анкара вважає терористами.

Додатковим фактором для невдоволення Анкари є періодично проходять в Швеції антитурецькі мітинги та акції.

При цьому деякі експерти вважають, що провокації, що викликають гнів Ердогана, влаштовують російські агенти у Швеції - щоб зірвати розширення НАТО.

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