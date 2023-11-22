Прем'єр-міністр країни Петтері Орпо пояснив, що так влада Фінляндії хоче забезпечити безпеку своїх громадян.

Фінляндія залишить відкритим тільки один прикордонний пункт на кордоні з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку, який розглядається як гібридна операція, що проводиться Москвою.

Скандинавська країна закриє ще кілька автомобільних пунктів пропуску після закриття чотирьох найбільш завантажених минулого тижня, пише Bloomberg.

Тільки найпівнічніший КПП, в Лапландії, залишиться відкритим з раннього ранку 25 листопада, повідомила журналістам в Гельсінкі міністр внутрішніх справ Фінляндії. Це рішення "неминуче", зазначила вона. Уряд готовий вжити додаткових заходів, якщо це буде потрібно.

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Решта 8 переходів закриють до 23 лютого. Прем'єр-міністр країни Петтері Орпо пояснив, що так влада Фінляндії хоче забезпечити безпеку своїх громадян.

Ситуація на кордоні РФ і Фінляндії

16 листопада 2023 року Фінляндія заявила про те, що закриває кордон з Росією. Також повідомлялося, що Фінляндія закриє кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами вільно зможуть потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

Шукачі притулку з таких країн, як Ємен і Афганістан, продовжують прибувати на КПП Салла і Вартіус, які розташовані у віддалених районах. Багато з них прибувають в морозну погоду без одягу, більшість - з велосипедами, в тому числі дитячими. Відсутність у них спорядження і відповідних транспортних засобів вказує на те, що вони доставляються з Росії.

Уряд Фінляндії вважає, що ця операція загрожує національній безпеці, і в суботу у відповідь на дані дії опечатало південно-східну ділянку кордону.

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