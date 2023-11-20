Країна планує закрити останні чотири пункти пропуску з півночі середи, 22 Листопада.

Влада Фінляндії може прийняти рішення про закриття на східному кордоні з Росією решти чотирьох працюючих пунктів пропуску з опівночі середи, 22 Листопада. Як повідомляє iltalehti.fi з посиланням на свої джерела, уряд країни може прийняти таке рішення найближчим часом.

Раніше Фінляндія прийняла рішення закрити прикордонні переходи Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала. Вони закриті для руху транспорту з суботи. У той же час заяви про надання притулку приймаються на прикордонних переходах Вартіус і Салла.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що закриття пунктів перетину кордону частково досягло бажаного результату. За словами глави відомства, є багато ознак того, що російська влада перенаправляє людей, які прибувають до фінського кордону, тому активність перемістилася із закритих пунктів перетину кордону в інші місця.

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Так, згідно з даними розвідки, росіяни почали переправляти нелегальних прохачів притулку в Костамус, недалеко від прикордонної станції Вартіус. Щоб припинити використання живої зброї, уряд Фінляндії оголосив про готовність закрити інші прикордонні переходи і призупинити прийом заяв про надання притулку на сухопутному кордоні з Росією. У майбутньому заяву про надання притулку можна буде подати в аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Реакція Кремля

Коментуючи таке рішення Фінляндії, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "шкодує", що на зміну попереднім відносинам між країнами "прийшла така виключно русофобська позиція".

Кремль також спростовує твердження Фінляндії про перенаправлення мігрантів на контрольно-пропускні пункти.

За словами Пєскова,"прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право, і в цьому плані наші прикордонники повністю дотримуються всіх своїх посадових інструкцій".

Закриття фінського кордону

16 листопада 2023 року Фінляндія заявила про те, що закриває кордон з Росією. Також повідомлялося, що Фінляндія закриє кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами вільно зможуть потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

Крім того, Фінляндія почала зведення тимчасових огорож на кордоні з Росією. Будівництво тимчасової огорожі почалося на прикордонному пункті Вартіус.

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