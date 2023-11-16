Прикордонна зона між Фінляндією та Росією наразі залишається мирною територією, при цьому за ситуацією на кордоні буде вестися спостереження.

Прикордонні пункти на південному сході Фінляндії будуть закриті в ніч з п'ятниці на суботу. Про це повідомили прем'єр-міністр країни Петтері Орпо та міністр внутрішніх справ Марі Рантанен, інформує портал Ilta-Sanomat.

Зазначається, що така заява була зроблена фінськими урядовцями у четвер, 16 листопада, під час прес-конференції щодо обмежень транскордонного руху для забезпечення безпеки східного кордону держави.

Орпо уточнив, що на кордоні з Росією закриють КПП Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа. Рантанен, у свою чергу, підкреслила, що відповідне рішення було викликане великою кількістю біженців, які шукають притулок. За її словами, прикордонна зона наразі залишається мирною територією, при цьому за ситуацією на кордоні буде вестися спостереження.

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Напередодні стало відомо, що Фінляндія планує закрити КПП на кордоні з Росією через загрозу нацбезпеці. Про це заявила глава МВС країни Марі Рантанен.

"МВС готує пропозицію, згідно з якою пункти перетину кордону будуть закриті або їх робота обмежена. Чинне законодавство це дозволяє", - сказала Рантанен.

За її словами, це дозволить "боротися з серйозною загрозою громадському порядку, національній безпеці або здоров'ю населення".

Також повідомлялося, що Фінляндія закриє кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами вільно зможуть потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

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