Кістяк цих сил буде сформуваний навколо Франції та Британії, та він також буде здатний "обʼєднати інших європейських партнерів".

Франція та Велика Британія планують збільшити чисельність спільних експедиційних сил (CJEF) до 50 тисяч. Ці військові можуть бути ядром планування для сил стримування, які можуть бути розгорнуті і в Україні для підтримання миру після припинення вогню.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером, пише Le Figaro. Кістяк цих сил буде сформований навколо Франції та Британії, та він також буде здатний "обʼєднати інших європейських партнерів".

"Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою", – наводить видання слова французького лідера.

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Макрон зауважив, що CJEF "додадуть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні". Крім того, це партнерство також зміцнює стратегічну автономію Європи.

Назвуть цю групу військових Франко-британськими обʼєднаними силами. У Єлисейському палаці кажуть, що вони можуть служити "ядром планування для сил стримування, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню".

Миротворці в Україні

Розмови про розгортання миротворчого контингенту в Україні ведуться вже не перший місяць.

ЗМІ писали, що Велика Британія і Франція намагалися також домогтися участі США у миротворчій операції – у форматі авіаприкриття, контролю за кордонами і надання розвідувальних даних. Проте успіхів ці зусилля не принесли.

Видання Bloomberg писало, що у США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування".

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