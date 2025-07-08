Макрон запевнив, що європейці ніколи не кинуть Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон зробив нову заяву про підтримку України з боку Європи під час візиту до Британії. За його словами, європейські країни продовжать підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією, пише The Guardian.

"Європейці ніколи не кинуть Україну, ніколи", - сказав Макрон під час свого звернення до британського парламенту.

Президент Франції підкреслив, що Україна була незаконно атакована Росією. Він похвалив Велику Британію за те, що вона ще до початку повномасштабного вторгнення РФ була одним із найближчих союзників України.

Відео дня

"Щоразу, коли Росія Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас, ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший - правий", - додав Макрон.

Президент Франції також заявив про те, що "коаліція охочих" продовжить домагатися припинення вогню між Україною і Росією.

"Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню, щоб почати переговори з побудови міцного і стійкого миру, тому що на карту поставлено нашу безпеку і наші спільні принципи в Україні", - підкреслив Макрон.

"Коаліція охочих" під загрозою через конфлікт Макрона і Стармера

Раніше Politico писало, що у президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера є розбіжності щодо деяких ключових питань, через що "коаліції охочих" загрожує розкол. Два французькі чиновники розповіли журналістам, що "коаліція охочих" не має чіткого напряму.

За даними видання, Франція незадоволена тим, що Британія надає великого значення гарантіям безпеки Україні з боку США. Британці ж звинувачують Макрона в тому, що на тлі завершення свого президентського терміну він у своїх міжнародних заявах "думає про свою спадщину".

Вас також можуть зацікавити новини: