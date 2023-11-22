Франція переглядає свою позицію щодо закупівлі боєприпасів для України виключно в Європі.
У зв'язку зі зростаючими побоюваннями, що ЄС може не виконати свої зобов'язання з постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня, Франція тепер відкрита до можливості закупівель у іноземних постачальників, але тільки в тому випадку, якщо ЄС не зможе вкластися в березневий термін, пише Politico.
Це є помітним відступом від традиційної політики Франції, що віддає перевагу європейським озброєнням і боєприпасам.
Проблеми з боєпрпасами від ЄС для України - деталі
В даний час ЄС поставив Україні лише близько третини від обіцяного обсягу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумнів у виконанні поставленого завдання, вважаючи його надмірно амбітним.
Однак представник Європейської служби зовнішніх зв'язків Бенедикт фон Зеерр-Тос зберігає оптимізм, вважаючи, що термін може бути продовжений до 2024 року. Величезна потреба України в боєприпасах призводить до того, що європейські запаси і виробничі потужності відчувають значне навантаження.
ЄС планував збільшити поставки через Європейський фонд миру та спільну ініціативу щодо закупівель, але зіткнувся з внутрішніми розбіжностями щодо включення боєприпасів, що не належать до ЄС.
Тепер, коли необхідність підтримки України зростає, в Європі все частіше звучать заклики розглянути можливість закупівлі боєприпасів за межами ЄС. Така зміна стратегії підкреслює актуальність підтримки України при дотриманні балансу інтересів європейської оборонної промисловості.