Це є помітним відступом від традиційної політики Франції, що віддає перевагу європейським озброєнням і боєприпасам.

Франція переглядає свою позицію щодо закупівлі боєприпасів для України виключно в Європі.

У зв'язку зі зростаючими побоюваннями, що ЄС може не виконати свої зобов'язання з постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня, Франція тепер відкрита до можливості закупівель у іноземних постачальників, але тільки в тому випадку, якщо ЄС не зможе вкластися в березневий термін, пише Politico.

Це є помітним відступом від традиційної політики Франції, що віддає перевагу європейським озброєнням і боєприпасам.

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Проблеми з боєпрпасами від ЄС для України - деталі

В даний час ЄС поставив Україні лише близько третини від обіцяного обсягу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумнів у виконанні поставленого завдання, вважаючи його надмірно амбітним.

Однак представник Європейської служби зовнішніх зв'язків Бенедикт фон Зеерр-Тос зберігає оптимізм, вважаючи, що термін може бути продовжений до 2024 року. Величезна потреба України в боєприпасах призводить до того, що європейські запаси і виробничі потужності відчувають значне навантаження.

ЄС планував збільшити поставки через Європейський фонд миру та спільну ініціативу щодо закупівель, але зіткнувся з внутрішніми розбіжностями щодо включення боєприпасів, що не належать до ЄС.

Тепер, коли необхідність підтримки України зростає, в Європі все частіше звучать заклики розглянути можливість закупівлі боєприпасів за межами ЄС. Така зміна стратегії підкреслює актуальність підтримки України при дотриманні балансу інтересів європейської оборонної промисловості.

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