20 листопада США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів, до якого увійдуть, зокрема, зокрема, артилерійські снаряди.

Поставка артилерійських снарядів в Україні з початку військового конфлікту в Ізраїлі скоротилися на третину. Про це пише ABC News з посиланням на заяву одного з українських чиновників.

Відзначається, що під час свого вчорашнього візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що здатність України "вступити в бій з ворогом", буде багато в чому залежати в тому числі від продовження військової допомоги США, включаючи боєприпаси.

Однак поставки зброї знаходяться під додатковим тиском через війну на Близькому Сході, зазначає видання.

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Зокрема, напередодні візиту Остіна український чиновник повідомив ABC News, що поставки США артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилися "більш ніж на 30%" з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС.

"Вони (офіційні особи США) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", - сказав український чиновник.

Він також сказав, що поставки цих артилерійських снарядів становлять "близько 60-70% від загальних поставок України".

У той же час високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів "не має абсолютно ніякого відношення до того, що відбувається в Секторі Гази". Він пояснив, що президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає ніякого зв'язку між тим, що відбувається в Секторі Гази, і тим, що відбувається в Україні".

Військова допомога для України

Незабаром після початку війни Ізраїлю і ХАМАС Пентагон підтвердив, що віддав 155-мм снаряди з Європи замість України Ізраїлю. Водночас у Міноборони запевнили, що США вистачає ресурсу забезпечувати боєприпасами як Україну, так і Ізраїль.

20 листопада США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів. Цей пакет включає в себе додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

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