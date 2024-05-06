Рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі.

Франція відправить свого посла на "інавгурацію" правителя Росії Володимира Путіна на його наступний шестирічний термін у вівторок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьке дипломатичне джерело.

Видання підкреслює, що Німеччина заявила, що не буде представлена на церемонії.

"Рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі з кількома країнами, включаючи країни Балтії, які категорично проти надання Путіну будь-якої форми легітимності та потенційного підриву України у її війні з Росією після того, як Москва почала вторгнення більше двох років тому", - йдеться у статті. Відео дня

Зазначається, що Путін здобув рекордну перемогу на пострадянському просторі, зміцнивши свою і без того міцну владу, на президентських виборах у Росії, які відбулися в березні всього за кілька тижнів після того, як найвідоміший опонент Путіна Олексій Навальний помер у в’язниці. Західні уряди засудили перевибори як несправедливі та недемократичні.

"Францію представлятиме її посол у Росії", - повідомило французьке дипломатичне джерело.

Париж раніше засуджував контекст репресій, у якому проходили вибори, що позбавляє виборців реального вибору, а також організацію виборів на українських територіях, окупованих Росією.

"Французько-російські відносини погіршилися в останні місяці, оскільки Париж посилив підтримку України. Буквально минулого тижня президент Еммануель Макрон не виключив відправку військ в Україну. ... Німеччина заявила, що не надсилатиме свого представника на інавгурацію Путіна. Країни Балтії, які більше не мають своїх представників у Москві, також категорично виключили участь в інавгурації", - йдеться у статті.

Інавгурація Путіна

МЗС України офіційно не визнає результати виборів в РФ та закликає ігнорувати інавгурацію Путіна. Київ не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

До цього Європарламент ухвалив резолюцію, якою по суті назвав Путіна нелегітимним президентом РФ. Зокрема, євродепутати закликали країни-члени ЄС і міжнародну спільноту не визнавати легітимними результати так званих президентських "виборів", проведених Росією 15-17 березня 2024 року.

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