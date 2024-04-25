Європарламентарі не підтримали Орбана, який привітав Путіна з "перемогою".

У центрі уваги "вибори" президента РФ. Євродепутати закликають країни-члени ЄС і міжнародну спільноту не визнавати легітимними результати так званих президентських "виборів", проведених Росією 15-17 березня 2024 року, оскільки вони проводилися на незаконно окупованих територіях України та в Росії, бо це не було ні вільно, ні справедливо.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій Європарламентом. Резолюція була прийнята 493 голосами "за", 11 - "проти" і 18 - утрималися. Зазначається, що "фарсова вистава" російської влади мала єдину мету - створити видимість виборчої легітимності для Володимира Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і насамперед - для загарбницької війни проти України.

Європарламентарі висловили жаль з приводу того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відійти від ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним "переобранням".

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Також зазначається, що ЄС має активно підтримувати російське громадянське суспільство та демократичну опозицію. Європарламент закликає країни-члени обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також гуманітарними цілями та цілями прав людини, наприклад, обмін полоненими, повернення дітей, депортованих з України, або заклик до звільнення політичних в’язнів.

У центрі уваги Володимир Путін - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2024 року російський Центрвиборчком оголосив, що Путін переміг на президентських виборах "з рекордними 87,3% голосів". У Росії стверджували, що явка становила 77%.

BBC тоді зазначило, що після "переобрання" Путін, найімовірніше, продовжить свій шлях закордонних конфліктів і репресій усередині країни. Війна в Україні продовжиться, як і конфронтація Москви із Заходом, а російське суспільство намагатимуться зробити ще більш мілітаристським. Цифра в 87% є астрономічною, західні лідери не повірять у її правдоподібність.