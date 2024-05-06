Навчання пройдуть "у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Російські військові проведуть навчання, під час яких буде відпрацьовано застосування нестратегічної ядерної зброї, оголосило в понеділок Міноборони РФ.

Навчання відбудуться "найближчим часом" за дорученням "верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації", йдеться в заяві відомства.

У навчаннях візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, авіація і сили військового-морського флоту, а їхня мета - "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань", а також "практичне відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї", підкреслює Міноборони.

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Навчання, як повідомляє відомство, проводять "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави".

За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, йдеться про заяви про готовність відправити війська в Україну.

"Очевидно, що йдеться про заяви пана Макрона і про заяви британських представників... ви знаєте, до них ще додався представник сенату США, якщо я не помиляюся... які говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну. Тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими. Це зовсім новий виток ескалації і напруженості, він безпрецедентний і, звісно, він вимагає особливої уваги і особливих заходів", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Ядерна загроза від РФ - деталі

Російського вченого, який закликав президента Путіна завдати превентивного ядерного удару по Європі, Кремль найняв для вивчення способів "стримування Заходу".

71-річний Сергій Караганов - улюблений радник Путіна із зовнішньої політики і глава впливового російського аналітичного центру. Він є відомим голосом у Росії і прихильником війни в Україні, де він стверджує, що Путін має рацію, звільняючи світ від "західного ярма".

Минулого року він стверджував, що скидання ядерної бомби на Європу стане перевіркою прихильності Америки політиці колективної оборони НАТО.

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