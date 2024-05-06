Російські військові проведуть навчання, під час яких буде відпрацьовано застосування нестратегічної ядерної зброї, оголосило в понеділок Міноборони РФ.
Навчання відбудуться "найближчим часом" за дорученням "верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації", йдеться в заяві відомства.
У навчаннях візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, авіація і сили військового-морського флоту, а їхня мета - "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань", а також "практичне відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї", підкреслює Міноборони.
Навчання, як повідомляє відомство, проводять "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави".
За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, йдеться про заяви про готовність відправити війська в Україну.
"Очевидно, що йдеться про заяви пана Макрона і про заяви британських представників... ви знаєте, до них ще додався представник сенату США, якщо я не помиляюся... які говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну. Тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими. Це зовсім новий виток ескалації і напруженості, він безпрецедентний і, звісно, він вимагає особливої уваги і особливих заходів", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.
Ядерна загроза від РФ - деталі
Російського вченого, який закликав президента Путіна завдати превентивного ядерного удару по Європі, Кремль найняв для вивчення способів "стримування Заходу".
71-річний Сергій Караганов - улюблений радник Путіна із зовнішньої політики і глава впливового російського аналітичного центру. Він є відомим голосом у Росії і прихильником війни в Україні, де він стверджує, що Путін має рацію, звільняючи світ від "західного ярма".
Минулого року він стверджував, що скидання ядерної бомби на Європу стане перевіркою прихильності Америки політиці колективної оборони НАТО.