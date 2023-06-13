Французька влада стверджує, що мішенню стали кілька європейських країн. Кампанія була виявлена заздалегідь, вжито заходів захисту.

Французька влада виявила цифрову дезінформаційну кампанію проти кількох європейських країн, включаючи Францію. Вона діяла з вересня за участю "державних установ або організацій, афілійованих з російською державою", які "поширювали неправдиву інформацію".

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни. За її словами, йдеться про створення підроблених веб-сторінок, які видають себе за французькі ЗМІ, зокрема 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien і Le Figaro, та урядові сайти, а також створення фейкових облікових записів у соціальних мережах.

Зазначається, що кампанію було виявлено заздалегідь, уже вжито захисних і профілактичних заходів, також ще тривають інші технічні заходи. Окрім цього, міністерство закордонних справ запобігло спробі крадіжки особистих даних на своєму сайті.

Колонна повідомила, що до цієї кампанії були залучені російськомовні особи, російські посольства та культурні центри, а також "кілька російських компаній". Голова МЗС описала їхні дії як "гібридну стратегію, яку Росія реалізує, щоб підірвати умови для мирних демократичних дебатів".

"Франція засуджує ці дії, які не гідні постійного члена Ради Безпеки ООН. Жодна спроба маніпуляції не відверне Францію від її підтримки України в умовах агресивної війни Росії", - заявила Катрін Колонна.

Як пише France 24, кампанію з дезінформації була спрямована на поширення неправдивих, ворожих щодо України новин, які мали виглядати так, ніби вони були опубліковані відомими французькими ЗМІ.

"Французька влада тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну, очолювану Росією", - додала голова МЗС.

Також зазначається, що Франція вже кілька років звертає увагу на російські кампанії з дезінформації в регіонах франкомовної Африки, особливо тих, де активно діяла російська група найманців "Вагнера".

Боротьба з російською дезінформацією

Як повідомляв УНІАН, раніше голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз запустить нову платформу для протидії дезінформаційним кампаніям Росії і Китаю на тлі зростаючих побоювань.

У лютому Боррель також попереджав про "нову хвилю" дезінформації сфабрикованих зображень, відео та веб-сайтів, що видають себе за засоби масової інформації, які поширюються "в п'ять разів швидше швидкості світла в соціальних мережах і службах обміну повідомленнями".

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