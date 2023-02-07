Жозеп Боррель попереджає про "нову хвилю" сфабрикованих зображень, відео та оманливих веб-сайтів.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз запустить нову платформу для протидії дезінформаційним кампаніям Росії і Китаю на тлі зростаючих побоювань.

Так званий Центр обміну та аналізу інформації в рамках зовнішньополітичних служб ЄС - Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) - буде прагнути відстежувати маніпулювання інформацією з боку іноземних суб'єктів і координувати свої дії з 27 країнами ЄС та більш широким співтовариством НУО, пише Politico.

"Нам потрібно зрозуміти, як організовані ці кампанії з дезінформації... щоб виявити учасників маніпуляцій", - сказав Боррелл.

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Один з офіційних осіб EEAS сказав, що це буде децентралізована платформа для обміну інформацією в режимі реального часу з НУО, країнами і агентствами кібербезпеки, що дозволить краще зрозуміти виникаючі дезінформаційні загрози і наративи, а також швидше вживати заходів для вирішення таких проблем.

Боррель також попередив про "нову хвилю" дезінформації сфабрикованих зображень, відео та веб-сайтів, що видають себе за засоби масової інформації, які поширюються "в п'ять разів швидше швидкості світла в соціальних мережах і службах обміну повідомленнями".

Існуючий підрозділ ЄС з дезінформації, підрозділ Stratcom, у своєму першому звіті зазначив, що більша частина маніпуляцій із зарубіжною інформацією у 2022 році була зосереджена на наративах, що підтримують російське вторгнення в Україну. Особливо були задіяні російські та китайські дипломатичні канали.

Дезінформація РФ щодо війни в Україні

Зараз кремлівська пропаганда продовжує просувати Російські наративи про те, що РФ є глобальним військовим лідером, використовуючи іноземних спікерів та медіа.

Військові пропагандисти Російської Федерації поширюють дезінформацію про нібито успіхи окупаційних військ у Запорізькій та Донецькій областях.