Малоймовірно, що російські окупаційні сили здобули суттєві успіхи біля Оріхова і Вугледара.

Воєнні пропагандисти Російської Федерації розповсюджують дезінформацію про нібито успіхи окупаційних військ у Запорізькій і Донецькій областях.

Йдеться, зокрема, про місто Оріхів та Вугледар, повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Впродовж останніх шести днів, російські онлайн-коментатори стверджували, що російські сили значно просунулись вперед, прорвавши українську оборону у двох районах: у Запорізькій області біля міста Оріхів, і за 100 км на схід, у Донецькій області, біля Вугледара", - вказується у повідомленні.

Відео дня

За даними Міноборони Британії, російські підрозділи здійснили локальні, розвідувальні атаки біля Оріхова і Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія дійсно здобула будь-яких істотних успіхів. Як зазначають у розвідці, є реалістична можливість, що російські воєнні джерела навмисно поширюють хибну інформацію у спробі натякнути, що російська операція набирає обертів.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, РФ втратила в Україні майже 125 тисяч військових, лише за минулу добу захисники нашої країни знищили 850 російських загарбників.

За даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмуту, Вугледару та ще 9 населених пунктів. В Інституті вивчення війни повідомили, що захисники України відновили контрнаступ в районі Кремінної. Крім цього, рашисти дуже бояться наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: