Президент Франції пояснив, як досягатиме сталого миру в Україні.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що не готовий виступати з наступальними ініціативами проти Росії, адже йому не потрібна ще одна війна.

Водночас він наголосив: в нього немає жодної наївності стосовно Кремля та його режиму. Такими тезами він відповів на запитання української журналістки Наталії Мосейчук про те, чи готова Європа другим фронтом приборкати Путіна, як колись це вже вчинила із Гітлером.

"В мене немає жодної наївності щодо кремлівського режиму, хоча я не дуже люблю історичні паралелі, тому що кожний раз є особливий контекст. Але я абсолютно не помиляюсь щодо аналізу кремлівського режиму", - заявив у відповідь Макрон.

Він нагадав, що наразі Європа має дві мети: не дозволити Росії виграти війну в Україні, а також повернути собі сталий мир. "Сталий мир - це мир, який дозволить Україні повністю відновити свою територіальну цілісність і суверенітет, відновити міжнародне право, той, що гарантуватиме безпеку Україні та всім європейцям, ось така наша мета", - уточнив політик.

Водночас Макрон наголосив, що для досягнення цього плану, Європа не піде на ескалацію.

"Для того, щоб вийти на реалізацію цієї мети, ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна. Але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, що ми будемо реагувати на те, як буде реагувати Росія. Українці в певний момент обов'язково повинні, на виході з цієї війни, бути в сильній позиції, коли вони будуть вести переговори про цей сталий мир. Але поки що я не виступаю з наступальними ініціативами", - підкреслив Макрон.

Дивіться розширену версію інтерв'ю з Макроном на Youtube-каналі Наталії Мосейчук.

Макрон визнав, що Росія - ворог

Макрон у відвертій розмові з Мосейчук також визнав, що Росія - це спільний ворог, якому не можна дозволити мати відчуття стратегічної визначеності. У цьому контексті лідер Франції розповів про антиросійську коаліцію в Європі та внесок Німеччини у допомогу Україні.

Як відомо, на п'ятницю у Макрона був запланований візит до Берліна, де він мав обговорити з канцлером Шольцом важливі для України питання. Тоді вони разом з президентом Польщі втрьох зробили аналогічну заяву: "не ініціюватимемо жодної ескалації".

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