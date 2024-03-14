Він переконаний, що Росії не можна дозволити перемогти.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не буде перебувати в безпеці, якщо Росія здобуде перемогу в Україні.

В інтерв'ю TF1 і France 2 він висловився про допомогу українцям, відправлення військ на територію країни і ядерні загрози російського диктатора Путіна

Про європейську єдність

Макрон заявив, що відповідальність за війну лежить тільки на Росії. "Наша відповідальність - бути сильними заради миру. Наша відповідальність - саме підтримувати цю європейську єдність. Зберегти нашу єдність - означає бути сильним, бути сильним, щоб стримувати, бути сильним, щоб чинити опір, бути сильним для нашої безпеки", - переконаний він.

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Про підтримку України

Той, хто виступає проти допомоги країні, або утримується в цьому питанні, обирає поразку, вважає Макрон.

"Якщо Україна впаде, то під загрозою опиниться наша безпека. Ми перебуваємо в часі, і цей час, як я вважаю, полягає в тому, щоб сказати, що якщо Росія продовжить ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готовими, і ми будемо готові. А щоб бути готовими, ми будемо готові й ухвалити необхідні рішення, щоб Росія ніколи не перемогла", - додав президент.

Про кремлівський режим

Макрон нагадав про телефонні розмови, які він вів із російським диктатором на початку повномасштабної війни.

"Я хочу, щоб наші співвітчизники зрозуміли, що є тільки одна людина, відповідальна за ситуацію, в якій ми перебуваємо: це кремлівський режим. Я, безсумнівно, відповідальний лідер, який розмовляв із Володимиром Путіним більше за всіх. Це розмови не особисті, і, крім того, я не хочу персоналізувати їх тут. У цьому немає сенсу. Ми не в художній літературі, це не роман чи серіал.

І тому, якщо війна буде поширюватися, якщо війна буде поширюватися в Європі, це буде єдиний вибір і відповідальність Росії.

Звичайно, сьогодні Росія є противником. Кремлівський режим є противником. Я завжди це говорив, ми не ведемо війну з Росією і російським народом. І підтримуємо Україну. Ми робимо все, щоб вона могла поставити Росію під контролем, тому що я вам дуже просто скажу: не буде міцного миру, якщо не буде суверенітету, повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом", - додав він.

Готовність Франції до війни

Президент визнав, що у Франції немає оборонної промисловості, адаптованої до високоінтенсивної територіальної війни.

"Франція - це сила миру. Сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими, а тому повинні тверезо дивитися на ситуацію і повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові домогтися тими засобами досягнення нашої мети, які в тому, що Росія не переможе. На нас лежить відповідальність", - сказав Макрон.

Про ядерну зброю

ЯО покладає на Францію відповідальність ніколи не брати участь в ескалації, зазначив президент.

"Ми готові, у нас є усталена доктрина, і коли справа доходить до ядерних питань, не потрібно багато слів. Наш ядерний потенціал насамперед забезпечує безпеку французів і французів, яку мають небагато країн у світі", - додав він.

Безпека Франції

Марон заявив, що країна зробить усе необхідне для досягнення поставленої мети.

"Тому що, якщо Росія переможе, як зміниться життя французів? У нас більше не буде безпеки в Європі. Хто може подумати хоч на секунду, що президент Путін, який не поважав жодне з цих обмежень і жодне зі своїх зобов'язань, не зупинився б на досягнутому? На карту поставлено безпеку французів. Це наші життєві інтереси", - сказав він журналістам.

Перезавантаження у 2024-му році

Французький президнт закликав перетворити початок 2024 року на новий старт у допомозі Україні.

"Ми допомогли Україні чинити опір. Але зараз контекст на українській землі змінюється. Для них ситуація набагато складніша. Росія стає жорсткішою всередині країни і посилює свої атаки... Що поставлено на карту в Україні? Війна, яка є екзистенційною для нашої Європи і для Франції. Ми ввели занадто багато обмежень, якщо можна так висловитися, у наш словниковий запас. Ми не беремо участі в ескалації. Ми не перебуваємо в стані війни з Росією. Просто ми повинні мати ясність: ми не повинні дозволити Росії перемогти", - додав він.

Позики для України

"Я думаю, що, якщо потреби будуть більшими, це також пропозиція, яку зробив прем'єр-міністр Естонії (...) , я підтримую її."

Макрон змусив Європу панікувати: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого президент Франції оголосив, що союзники обговорюють відправлення західних військ в Україну в майбутньому.

Такі держави як США, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина одразу заявили, що не розглядають такий крок. Литва, Естонія та Нідерланди кажуть, що не відмовляються від обговорення цієї ідеї.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що французьким солдатам не доведеться воювати на російсько-українському фронті, оскільки наша країна не є членом НАТО.

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