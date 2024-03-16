Путін побачить, що Європа не розбилася на різні табори, натякнув президент Франції.

Французький лідер Емануель Макрон назвав Росію спільним ворогом та пояснив: він хоче, щоб вона не бачила стратегічної визначеності.

На цьому політик наголосив під час інтерв'ю з українською журналісткою Наталією Мосейчук. Розширену версію розмови можна переглянути на її Youtube-каналі.

За словами президента Франції, Путін розраховував, що Європа розіб'ється на різні табори, що одностайної позиції щодо війни в Україні, її можливого членства в ЄС, не буде. Однак наразі, попри певні відмінності в аналізах ситуації, розходження позицій тощо, єдність - є абсолютно важливою для Європи.

"Ми саме на цей результат працюємо з першого дня. Можна мати різні аналізи, різні розходження позицій, тому що у нас неоднакова культура політична, культура стратегічна. Ми від початку дбали про одностайність, на всіх засіданнях Європейської ради, коли Франція головувала у першому півріччі 2022 року... Я все зробив, щоб зберегти цю одностайність... Путін розраховував, що ми розіб'ємося на різні табори. І те, що відбулося між березнем 2022 року, я пам'ятаю, наскільки різними були позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Ми всіх переконали, ми змогли переконати. І тепер ми зможемо переконати", - заявив Макрон.

Він пояснив, що Франція та Німеччина мають щодо цього єдині позиції. Берлін дуже велику частку вкладає у допомогу Україні: фінансову, бюджетну тощо, але також має своє бачення на певні речі.

"Ми повинні використовувати нашу взаємосумісність, вигравати на цьому... Я хочу, щоб наш ворог, наш противник, не бачив стратегічної визначеності. Я думаю, з канцлером Шольцом ми дійдемо спільної думки щодо тих ініціатив, які були вирішені тут, 26 лютого, на зустрічі, на якій зібралися представники близько 20 держав ЄС", - акцентував Макрон.

За його словами, тоді (на саміті у Парижі) Німеччина взяла на себе дуже великі зобов'язання щодо спільного виробництва в Україні, обслуговування військової техніки, а також створення коаліції щодо далекобійної зброї. "Я думаю, всі ми можемо робити більше, впливати один на одного. У нас завжди ключовим є "єдність заради ефективності"", - резюмував він.

Макрон заявив, що Франція має бути нервом війни

Нагадаємо, Макрон під час розмови з Мосейчук також пояснив роль Франції в українсько-російській війні. Він вважає, що вона має, як колись казав Черчилль, бути її нервом: передавати необхідну допомогу України, але водночас працювати над тим, щоб там настав справедливий мир.

Президент Франції наголосив, що заради цього навіть погодиться відповісти на дзвінок Путіна, якщо той його набере. "Якщо раптом він захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції", - сказав він.

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