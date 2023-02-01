Франсуа Олланд розповів, чого насправді слід очікувати від Путіна.

Президент Росії Володимир Путін не є божевільним. Він просто "радикально раціональний" лідер. Таку думку висловив колишній президент Франції Франсуа Олланд в інтерв'ю американському виданню Politico.

"Він [Путін] – радикально раціональна людина або раціонально радикальна людина, як вам завгодно. У нього є свої доводи, і в цих рамках він готовий застосувати силу. Він здатний зрозуміти тільки динаміку [сили], яку ми можемо налаштувати проти нього", – заявив Олланд.

На думку колишнього французького президента, господар Кремля в своїх діях виходить з переконання, що з часом Захід втомиться підтримувати Україну і погодиться на мирні домовленості, вигідні Москві.

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Олланд очікує, що Путін буде прагнути закріпити свої військові досягнення в Україні і спробує стабілізувати конфлікт, сподіваючись, що громадська думка на Заході не захоче нової ескалації. На такому тлі Кремль спробує почати мирні переговори.

Франсуа Олланд і Україна

Олланд обіймав посаду Президента Франції з 2012 по 2017 рік. При цьому він був одним з найбільш непопулярних президентів за останній час. Українцям він запам'ятався в першу чергу як один з ініціаторів та основних учасників першого складу "нормандської четвірки" - переговорного формату щодо врегулювання війни на Донбасі.

Згодом Олланд згадував, що Путін весь час намагався вивести учасників переговорів з емоційної рівноваги.

Також у минулому Олланд висловлював думку, що головною метою Путіна на певному етапі було перетворити всі розв'язані війни в заморожені конфлікти.

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