Олланд про поведінку Путіна на "мінських переговорах": з самого ранку він випробовував наше терпіння

У Франції нещодавно вийшли мемуари екс-президента Франсуа Олланда «Уроки влади», де він, зокрема згадує, як узгоджувалися Мінські угоди у лютому 2015 року.

Під час Мінських переговорів президент Російської Федерації Володимир Путін намагався тиснути та погрожувати Петру Порошенку.

Про це в інтерв’ю телеканалу "Прямий" заявив президент Франції у 2012-2017 роках Франсуа Олланд.

Екс-лідер Франції пояснив, що у своїй книзі "Уроки влади" він не прагнув відкривати якісь секрети або таємниці, а «спробував змалювати загальну атмосферу, яка панувала на тих зустрічах і на тих (Мінських – ред.) переговорах».

«Я хотів зобразити намагання з боку президента Путіна чинити певний тиск та вдаватися до певних погроз. Проте, натомість український президент Петро Порошенко тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції. Ми, зі свого боку, з пані Меркель намагалися зробити все належне, аби дійти згоди щодо припинення вогню і знайти вихід з цієї складної ситуації», - розповів Олланд.

"Насправді, все тривало дуже довго, і немає тут перебільшень, коли я розповідаю, що з самого ранку президент Путін ще більше випробовував наше терпіння, коли змусив довго чекати, вдаючи, що він нібито не має зв’язку з лідерами сепаратистів. Але, втім, йому таки вдалося дійти з ними певної згоди", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Франції вийшли мемуари Олланда «Уроки влади», де він, зокрема згадує, як узгоджувалися Мінські угоди у лютому 2015 року.

«Наміри Володимира Путіна були цілком очевидні, - написав Олланд. - Він хотів зберегти свій вплив на російськомовні регіони і максимально послабити проєвропейську владу в Києві. Після провалу режиму припинення вогню бої між українським військом і парамілітарними сепаратистськими загонами розгорілися з новою силою». Західні переговорники сподівалися «припинити стрілянину і знайти компроміс, який зберіг би територіальну цілісність України», але, розповів екс-президент Франції, «конференція на першому поверсі тривала нескінченно і була безрезультатною: це відповідало цілям російської сторони». «Я швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відстрочити припинення вогню на якомога пізніший час, щоб дати можливість сепаратистам оточити українську армію і завоювати додаткові позиції, - написав Олланд. - Разом з Ангелою Меркель ми пропонуємо відновити переговори у вузькому форматі, відмовитися від вечері і якомога швидше приступити до роботи».

«Російський президент одного разу так рознервувався, що став погрожувати остаточно роздавити військо свого візаві. Це видало, що російські війська на сході України є. Путін схаменувся і взяв себе в руки», - повідомив Олланд.