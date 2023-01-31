За його словами, досі відкрите питання, чи справжній Путін перед нами.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін смертельно хворий.

Як заявив Буданов в інтерв'ю The Washington Post, Путін активно використовує двійників. Крім того, як зазначив Буданов, глава Кремля смертельно хворий на рак.

"Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим", - сказав Буданов.

Як зазначають журналісти видання, головний розвідник України настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - приблизно 326 000 російських військ зараз воюють, лише 9% запасів "Калібрів" зараз заришилося в арсеналі РФ.

Чи живий Путін?

Раніше Володимир Зеленський у Давосі на "Українському сніданку" висловився про Володимира Путіна та керівництво Росії. Президент України не впевнений, що Володимир Путін живий і не зовсім розуміє, з ким з РФ говорити і про що.

Прес-секретар лідер РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував розвіяти сумніви президента України Володимира Зеленського щодо того, живий він чи ні.

Зокрема, він заявив, що Путін і РФ "є і будуть". "Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.

Тим часом в інформаційному просторі все частіше з'являються згадки про двійників Путіна. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Путін використовує щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості з очільником Кремля їм зробили пластичні операції.

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