Йому дали умовний термін.

У Хабаровську суд засудив до 5,5 років умовно колишнього російського військовослужбовця, який зізнався у вбивстві мирного жителя Київської області на початку повномасштабної війни.

Як пише Сибір.Реалії, обвинувачення домагалося шести років позбавлення волі. Також Данилу Фролкіну заборонили обіймати посади в органах державної влади строком на два роки.

Його судили за "поширення завідомо неправдивої інформації про російську армію, вчинене групою осіб з корисливих мотивів" (пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ).

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У чому зізнався Фролкін

У липні журналісти "Слідство.Інфо" показали знімок російського солдата з 64-ї мотострілецької бригади, якого мешканка Андріївки звинуватила у вбивстві свого чоловіка. За її словами, чоловіка перед цим катували.

Журналісти російського видання "Важливі історії" зв'язалися з Фролкіним і він зізнався їм у розстрілі цивільного населення і мародерстві.

"Я там застрелив одну цивільну людину, він давав координати колон наших, наших пацанів губили. Я йому кажу:"Іди вперед". Він іде. Я йому кажу:"На коліна". І все - просто кулю в лоб", - сказав окупант.

Також він назвав ім'я підполковника, який віддав їм наказ розстрілювати людей.

У червні Києво-Святошинська прокуратура оголосила йому підозру за статтею про "порушення законів і звичаїв війни" (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

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