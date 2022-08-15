На думку росіянина, він зобов'язаний розкрити, що робить влада РФ і військові командири.

Російський військовий з 64-ї мотострілецької бригади, яка лютувала у Бучі, Даніїл Фролкін у розмові з журналістами через месенджер зізнався у злочинах, які окупанти скоїли в Україні. Під час інтерв'ю чоловік ще перебував у частині тимчасової дислокації в Бєлгородській області.

Про це повідомляє видання "Важливі історії".

"Зізнаюся у всіх злочинах, які я скоїв в Андріївці, в розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування ні в що не ставить наших бійців, всю піхоту, яка б'ється на передовій, на лінії фронту", - заявив військовий.

За словами Фролкіна, саме заступник командира 64-ї мотострілецької бригади підполковник Олександр Прокурат дав наказ розстрілювати (цивільних - УНІАН). Зокрема, це відбувалося в Андріївці в Київській області.

"Ми завели їх у три будинки, вони показали житло. У домівках були не їхні фотографії. Тобто, це не їхні будинки були по факту. Третій взагалі в якихось руїнах жив. При них була пачка грошей: гривні, бакси. Підполковник, який був з нами, Олександр Прокурат, забрав ці гроші собі, а решту - документи, телефони - віддав нам і сказав: "Їх у витрату". Все, я пішов і у витрату пустив", - згадує окупант.

Він також підтвердив, що росіяни займалися мародерством під Києвом. Більше всіх, за його словами, відзначився заступник командира з тилу полковник В'ячеслав Клобуков.

"Він крав холодильники в магазинах. Потім знаходили магазини з кросівками, з одягом всякої - це теж все вивозилося. Фури вивозилися. Коли ми приїхали в Білорусь, я бачив ці дві фури", - додав військовий.

Фролкін вирішив у всьому зізнатися ЗМІ через товаришів по службі, яких після багатьох місяців війни знову хочуть відправити на передову. Він упевнений, що командування намагається знищити його бригаду.

"Я розумію, що мене можуть посадити за всю цю інформацію. Навіть не за те, що я все це в Україні творив. А за ту інформацію. Я хочу просто зізнатися у всьому і пояснити те, що відбувається в нашій країні. Я думаю, що краще б цієї війни взагалі не було", - наголосив окупант.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни впевнені, що російська влада вирішила знищити 64-ту мотострілецьку бригаду РФ, щоб приховати звірства в Бучі.

Вас також можуть зацікавити новини: