Вбивцю мирного жителя вдалося ідентифікувати за селфі з викраденого окупантом телефону.

Жителі окупованої Андріївки пережили терор - із перших днів окупації росіяни розмістили там свою артилерію і склади з боєприпасами.

Про це розповідається у розслідуванні Слідство.Інфо.

Усіх місцевих мешканців ретельно перевіряли й обшукували. Тих, хто цю "перевірку" не проходив, викрадали, катували і вбивали.

Мешканця Андріївки Ігоря викрали за те, що він нібито передавав українським військовим інформацію про пересування російської техніки. Через два дні дружина знайшла чоловіка мертвим.

"Там лівої сторони голови не було, вона аж приплюснута була, тому що його дійсно катували. Руки назад були зв’язані і вистріл був в потилицю", - розповіла вдова Ігоря Тетяна.

Вбивцю Ігоря вдалося ідентифікувати за селфі з викраденого телефону - ним виявився 20-річний російський контрактник Данііл Фролкін.

Під час розслідування також було знайдено підтвердження, що командир "бучанських катів Азатбек Омурбеков був на Київщині. Саме він керує 64-ю мотострілецькою бригадою РФ, яка вчиняла звірства та масові вбивства у Бучі.

Як писав УНІАН, тіла закатованих росіянами мирних українців знаходили у всіх тимчасово окупованих населених пунктах Київщини. Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1314 місцевих жителів, убитих російськими окупантами.

Слідчі досі не змогли встановити особи більш ніж 200 вбитих російськими окупантами мирних мешканців Київської області.