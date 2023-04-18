У комюніке за результатами саміту йдеться, що міністри "Великої сімки" як і раніше прихильники посилення санкцій проти Росії.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також високий представник Європейського Союзу пообіцяли виступити єдиним фронтом проти агресивної війни Росії в Україні.

Зокрема, в комюніке за підсумками саміту G7 вони заявили, що віддані посиленню і посиленню санкцій проти Москви.

"Не може бути безкарності за військові злочини та інші злодіяння, такі як напади Росії на цивільне населення і критично важливу цивільну інфраструктуру", — заявили міністри.

Відео дня

У комюніке йдеться, що міністри як і раніше прихильні посилення санкцій проти Росії, їх координації та повного забезпечення, і будуть їх підтримувати "до тих пір, поки це буде потрібно Україні, поки вона захищає себе".

16 квітня розпочався триденний саміт міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Японії. Безпека як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону зайняла центральне місце на зустрічі міністрів.

18 квітня міністри закордонних справ G7 пообіцявши і далі підтримувати Київ, а також попередили про високу ціну для тих, хто допомагає Росії у війні проти України.

Скандальний екс-президент РФ і заступник секретаря Ради безпеки Дмитро Медведєв вже влаштував істерику з приводу заклику міністрів закордонних справ G7 до Росії підтвердити неприпустимість ядерної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: