Радник голови ОП зазначив, що всі ці деталі будуть пропрацьовані в додаткових угодах, як і потенційні гарантії безпеки.

Деталі розподілу доходів, порядок інвестицій та можливі гарантії безпеки в межах співпраці з Америкою у видобутку "рідкоземельних металів" будуть пропрацьовані у додаткових угодах.

Завтра підписуватимуть лише рамковий документ. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в етері проєкту "Тема з Мосейчук".

Він наголосив, що у Володимира Зеленського є бачення трьох необхідних аспектів в угоді.

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"Перше - порядок інвестицій та їх розподіл: тут фінансова частина, а тут - мілітарна. Друге - розподіл дохідності і як ми керуємо частинами. І порядок розподілу - хто коли і що отримає" - пояснив Подоляк.

Водночас, радник голови ОП зазначив, що всі ці деталі будуть пропрацьовані в додаткових угодах, як і потенційні гарантії безпеки.

"Третій аспект - безпекові гарантії. Президент (Зеленський - ред.) говорить про це - мають бути прогарантовані ці стратегічні наміри, а вони знаходяться в зоні, де йдуть бойові дії. Ми хочемо отримати розуміння, що це буде убезпечено", - заявив він.

За його словами, президент наводить аналогію - американські компанії і громадяни знаходилися в Криму в 2014 році, і це росіян не зупинило. Подоляк додав:

"І це точно не зупинить. Тому, що ця концепція, про яку говорить Трамп - як тільки там буде громадянин США, це вже буде гарантією безпеки - це так не працює. Але про це треба дуже обережно говорити. Тому чекаємо підписаної рамкової угоди. Вона відкриває роботу інших переговорних груп щодо технічних параметрів".

Угода про корисні окпалини зі США - останні новини

Речник МЗС Георгій Тихий запевнив, що в угоді про копалини зі США немає згадок ні про борги України, ні про відшкодування майбутньої допомоги.

За його словами, в угоді є спільне використання фонду відновлення, який буде інвестуватися для реконструкції України. І вона має рамковий характер, тобто це перший крок і початок співпраці з США.

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