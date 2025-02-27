Завтра в США будуть обговорювати подальшу підтримку України і наступні кроки для продовженням цієї рамкової угоди.

Двосторонню угоду зі США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови, яку мають підписати 28 лютого у Вашингтоні, не треба сприймати як фінальний документ, а радше як перший крок у співпраці. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Речник зазначив, що в результаті роботи переговорних команд вдалося доопрацювати текст угоди, який "став значно кращим і прийнятним для підписання Україною".

"Ця угода має сприйматися як рамкова, як перший крок і як початок процесу. Я закликаю вас не сприймати її як фінальний документ, а радше як рамковий, який розпочинає співпрацю", - сказав Тихий.

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Він додав, що ця співпраця важлива для України й США, бо "дозволяє вже зараз говорити про підтримку, яка триває і триватиме". "І саме зараз підтримка, виділена Сполученими Штатами, продовжує надходити", - додав Тихий.

Як зазначив речник МЗС, в США будуть обговорювати "подальшу підтримку і які наступні кроки та документи будуть продовженням цієї рамкової угоди". Тихий пояснив:

"Тому що, цей текст сторони погодили. Це правда. А от щодо буде далі? - Конкретні угоди про створення самого фонду, далі - домовленості щодо безпеки, дійсно, будуть йти за цією рамковою угодою. Я думаю, саме на цьому завтра зосередяться делегації".

Він нагадав, що уряд уповноважив першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу підписати рамкову угоду.

На думку речника, питання, хто поставить підпис від імені України, ще завтра буде узгоджуватися в ході візиту.

Водночас, на його переконання, увага має зосереджуватися безпосередньо на документі, а не на тому, хто підписує.

"Це більш таке технічне питання, яке ніяк не міняє сам текст угоди і його втілення. Хто з цих двох посадовців її підпише - немає такого критичного значення", - сказав Тихий.

Візит Зеленського до США

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації має прибути до Вашингтону у п'ятницю, 28 лютого, на переговори з командою президента США Дональда Трампа.

Повідомлялось, що Сполучені Штати Америки хотіли скасувати візит Зеленського до Вашингтона, однак передумали після втручання Парижа.

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