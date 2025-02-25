За даними видання, Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог.

Україна і Сполучені Штати Америки погодили деталі договору про корисні копалини після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог. Про це з посиланням на джерела повідомляє Financial Times.

Зазначається, що ця угода, як сподіваються українські чиновники, поліпшить відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа і прокладе шлях до довгострокових зобов'язань Вашингтона у сфері безпеки.

"Українські чиновники заявляють, що Київ тепер готовий підписати угоду про спільну розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, після того як США відмовилися від вимог щодо права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від розроблення ресурсів", – ідеться в матеріалі.

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Співрозмовники видання кажуть, що їм вдалося домовитися про набагато вигідніші умови угоди. Угоду ж представили як спосіб розширення відносин зі США з метою зміцнення перспектив України після трьох років війни.

"Угода про корисні копалини – це тільки частина загальної картини. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що це частина більш масштабної картини", – заявила віцепрем'єр-міністерка України та міністерка юстиції України Ольга Стефанишина, яка вела переговори.

Вкрай обтяжливі умови початкового документа, який презентували в Білому домі у вигляді способу відшкодування Україною військової та фінансової допомоги, наданої з боку США після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, викликали обурення в Києві та інших європейських столицях. Президент України відмовився підписувати ту угоду, після чого Трамп назвав його "диктатором" і, вочевидь, звинуватив Україну в розв'язанні війни.

Деталі нової угоди

Згідно з документом від 24 лютого 2025 року, з яким ознайомилися в FT, угодою передбачається створення фонду, до якого Україна вноситиме 50 відсотків доходів від "майбутньої монетизації" державних мінеральних ресурсів. Йдеться також про нафту та газ. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні.

"До нього не входять мінеральні ресурси, які вже поповнюють бюджет українського уряду, тобто він не буде охоплювати поточну діяльність "Нафтогазу" або "Укрнафти", найбільших виробників газу і нафти в Україні. Однак в угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких спочатку наполягав Київ в обмін на згоду на угоду. Вона також залишає без відповіді такі важливі питання, як розмір частки США у фонді та умови угод про "спільне володіння", які мають бути врегульовані в наступних угодах", – пише FT.

Українські чиновники заявили, що угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Також співрозмовники видання не виключили можливість візиту Володимира Зеленського до Білого дому найближчими тижнями для церемонії підписання документа з Трампом.

"Це буде шанс для президента обговорити загальну картину. І після цього ми зможемо подумати про наступні кроки", – заявив один із чиновників.

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