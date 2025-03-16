Конкретні цифри з кожним з цих пунктів стануть відомі вже найближчим часом.

Кремль не змінив своїх загарбницьких намірів щодо України, тому для збереження миру після його укладення Європа має надати Києву свої гарантії. Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французькій пресі назвав чотири основні пункти цих гарантій, пише La Depeche.

"Зрозуміло, що українці за жодних обставин не можуть йти на територіальні поступки, не маючи жодних гарантій безпеки. Ми виконали роботу, яку я розпочав, тобто надати довіру гарантіям безпеки, за допомогою важливої ​​зустрічі в Парижі [минулої середи] з усіма начальниками штабів європейських і союзних армій", – заявив Макрон.

За його словами, перший елемент європейських гарантій безпеки України – це подальші поставки зброї та їх адаптація до поточних потреб. Другий елемент гарантій безпеки – це допомога у загальній модернізації української армії, щоб зробити її спроможною протистояти новому можливому вторгненню Росії.

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"Третьою гарантією безпеки є можливість розгортання на основі коаліції бажаючих в Україні вже наступного дня", – дещо туманно сказав Макрон, ймовірно, маючи на увазі розгортання європейського воєнного контингенту в Україні чи то вже найближчим часом, чи то у відповідь на можливе нове вторгнення росіян.

Четвертим елементом гарантій безпеки України французький президент називає посилення європейської оборони, що також стане гарантією безпеки і решти європейських країн.

За словами Макрона, раніше проведені на вищому рівні переговори на тему гарантій Україні дали старт "технічній роботі", яка буде завершена в найближчі кілька днів. Після цього стане зрозумілим на конкретних цифрах, які країни готові вписатися за той чи інший пункт гарантій безпеки і які можливості для цього вони мають.

"Те, над чим ми працюємо, є відкритою коаліцією, тобто це франко-британська ініціатива, але я підтверджую вам, що кілька європейських країн, і справді неєвропейських, висловили готовність приєднатися до таких зусиль, коли це буде підтверджено", — додав Макрон.

Він також уточнив, що наразі Європа не планує відправляти в Україну велику кількість військ. Натомість планується розгорнути кількатисячні контингенти "у ключових точках", в тому числі для допомоги у навчанні українських військ.

Питання європейських миротворців в Україні

Як писав УНІАН, ідея відправки європейських миротворців в Україну несе в собі значні ризики, якщо США самоусунуться від цієї місії. Відставний британський дипломат Пітер Рікеттс наголошує, що європейські сили стримування мають бути готові до прямого протистояння з росіянами в Україні, якщо Кремль знову вирішить напасти. Дипломат підкреслив, що "чавунна американська гарантія" була б найкращим способом уникнути цього.

Однак чинні європейські урядовці наразі не готові прямо відповісти на запитання про те, чи матимуть європейські миротворці повноваження стріляти в росіян, коли ті знову нападуть. Зокрема британський міністр не зміг відповісти на питання журналіста про те, який сенс у миротворцях, якщо їм заборонять стріляти в росіян.

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