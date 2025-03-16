Їм усе одно потрібна 'демілітаризація': в ОП оцінили результати мирних перемовин з РФ

Путін під час зустрічі з Віткоффом, Путін міг вчергове розповідати про те, як він "усіх переміг" в Україні.

Україна має "дуже хорошу, синхронізовану" позицію у питаннях мирних перемовин із Сполученими штатами. Про це в ефірі "Freedom" розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Так, дискусії (із США, – УНІАН) будуть складні. Адже збедільшого це стосується нашого майбутнього. І завжди, коли інші країни виступають у ролі посередника, їм багато процесів здаються простішими. А ми розуміємо, що просто не вийде. Адже це війна фундаментальна, цінісна. Це не війна за якісь невеликі території", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що наразі не має інформації про результати зустрічі Путіна зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Однак він припустив, що російських диктатор міг вчергове нести свою нісенітницю про те, що "Росія остаточно перемагає Україну".

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"У чому я не маю сумніву, що ця людина, живучи у своєму паралельному світі, розповідає, що він усіх вже переміг, оточив. Що всі повинні здатися, скласти зброю. Він це прямо говорить. Тобто людина виявляється абсолютно неадекватною з точки зору ведення бойових дій. Три роки воює і всіх перемагає вже всоте. Я думаю, що ці аргументи були", – додав Подоляк.

Радник керівника ОП також розповів, які умови може ставити Кремль перед Сполученими штатами для організації 30-денного перемирʼя.

"Він каже, що Україна повинна. Ми не можемо нічого їй зробити мілітарним шляхом. Тому давайте ви припинете постачати їй зброю і змусите це робити всіх. Щоб Європа нічого не поставляла. Ви змусите Україну відмовитися від інвестицій у свої мілітарні виробництва. Ви змусите Україну відмовитися від утримання своєї армії. За 30 днів ви її маєте зробити беззбройною, аби ми потім могли сказати, що ми не домовилися ні про що. Їм все одно потрібна демілітаризація. Тому ми підемо їх далі дорізати, тим паче, що вони зараз ослабли", – сказав Подоляк.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Після цього Трамп заявив, що має "обережний оптимізм" у питанні мирних перемовин.

Речник Кремля Пєсков згодом заявив, що Путін передав через Віткоффа додаткові сигнали Трампу. Він також зазначив, що "обережний оптимізм" США щодо врегулювання війни в Україні виправданий.

Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков напередодні повідомив, що США та Росія готують особисту зустріч двох президентів. Він зазначив, що вона відбудеться "щойно з'явиться необхідність для цього".

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