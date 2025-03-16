Міністр охорони здоров'я Великої Британії не зміг дати прямої відповіді про дії миротворців.

Якщо російські війська вступлять у конфлікт із миротворчими силами, які Велика Британія готова відправити в Україну, то це буде "надзвичайною ескалацією". Таку заяву у відповідь на запитання журналіста Sky News Тревора Філліпса зробив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Вес Стрітінг.

У нього, зокрема, запитали, яким саме стримувальним потенціалом можуть володіти британські військові в разі їхнього відрядження в Україну в рамках миротворчої місії, якщо вони не зможуть відкривати вогонь у відповідь у разі нападу з боку російських військ.

Міністр прямої відповіді на це запитання дати не зміг, зазначивши лише, що це було б червоною лінією, "яка раніше ще жодного разу не перетиналася з моменту заснування НАТО".

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У відповідь журналіст сказав Стрітингу, що російський диктатор Володимир Путін є людиною, яка, "судячи з усього, не знає кордонів у своїх діях". Тревор запитав у міністра, у чому тоді полягає сенс усіх розмов про підтримання миру в Україні, коли насправді британським військам не буде дозволено вступати в бойові дії з росіянами.

На це Стрітінг зазначив, що все ще тривають переговори щодо миру в Україні, і якщо угоду все ж таки вдасться укласти, тоді "проводитиметься робота з підготовки потенційного миротворчого контингенту".

Миротворці в Україні

Велика Британія та Франція раніше виступили з ініціативою, яка отримала назву "коаліція охочих". За словами прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера, якщо буде досягнуто мирної угоди, його країна готова розгорнути миротворчі сили в Україні, щоб допомогти захистити країну "на землі, в морі та в небі".

Ініціативу про розміщення миротворців підтримали Ірландія та Данія. Австралія теж оголосила, що відкрита до участі в миротворчій місії в Україні.

Зі свого боку у Фінляндії пояснили, чому не відправлять миротворців в Україну. За словами прем'єр-міністра країни Петтері Орпо, було б ризиковано, якби фінські солдати ризикували вступити в конфлікт із солдатами із сусідньої країни.

Водночас у Москві виступили категорично проти розміщення європейського контингенту миротворців в Україні та пригрозили "всіма доступними засобами".

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