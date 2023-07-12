Іспанія приєднається до довгострокових гарантій безпеки для України, які надають країни G7 для відбиття російської агресії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес на прес-конференція по завершенні саміту НАТО у Вільнюсі.
"Як і більшість інших країн під час зустрічі, Іспанія вирішила приєднатися до цієї декларації G7. Мета полягатиме в тому, щоб гарантувати Україні підтримку підписантів для розвитку своїх збройних сил, щоб вони були здатні здійснювати свою законну оборону, а також своє ефективне стримування Росії в середньостроковій і довгостроковій перспективі", – сказав він.
За словами Санчеса, на практиці приєднання Іспанії до гарантій G7 не буде сильно відрізнятися від тієї ролі, яку Мадрид вже взяв на себе в питаннях підтримки України: постачання озброєнь і навчання солдатів. Він уточнив, що фактично Іспанія просто формально підтвердила, що підтримка, яка вже надається, збережеться в довгостроковій перспективі.
"Велика сімка" дала гарантії Україні
Одним з головних підсумків саміту НАТО у Вільнюсі стало надання Україні певних гарантій з боку G7 - Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції та Італії. Суть гарантій полягає в тому, що зазначені країни формально зобов'язалися підтримувати Україну в її обороні від РФ до кінця війни.
В першу чергу йдеться про підтримку військового потенціалу України – безпосередньо ЗСУ та військово-промислового комплексу України.
По-друге, партнери зобов'язалися зміцнювати економічну стабільність України, в тому числі допомогти у відновленні.
По-третє, йдеться про технічну та фінансову підтримку для задоволення негайних потреб України, що виникають через війну.