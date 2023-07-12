Сьогодні свою підтримку Україні гарантували Японія, Німеччина, Великобританія, США, Канада, Франція та Італія.

Іспанія приєднається до довгострокових гарантій безпеки для України, які надають країни G7 для відбиття російської агресії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес на прес-конференція по завершенні саміту НАТО у Вільнюсі.

"Як і більшість інших країн під час зустрічі, Іспанія вирішила приєднатися до цієї декларації G7. Мета полягатиме в тому, щоб гарантувати Україні підтримку підписантів для розвитку своїх збройних сил, щоб вони були здатні здійснювати свою законну оборону, а також своє ефективне стримування Росії в середньостроковій і довгостроковій перспективі", – сказав він.

За словами Санчеса, на практиці приєднання Іспанії до гарантій G7 не буде сильно відрізнятися від тієї ролі, яку Мадрид вже взяв на себе в питаннях підтримки України: постачання озброєнь і навчання солдатів. Він уточнив, що фактично Іспанія просто формально підтвердила, що підтримка, яка вже надається, збережеться в довгостроковій перспективі.

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"Велика сімка" дала гарантії Україні

Одним з головних підсумків саміту НАТО у Вільнюсі стало надання Україні певних гарантій з боку G7 - Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції та Італії. Суть гарантій полягає в тому, що зазначені країни формально зобов'язалися підтримувати Україну в її обороні від РФ до кінця війни.

В першу чергу йдеться про підтримку військового потенціалу України – безпосередньо ЗСУ та військово-промислового комплексу України.

По-друге, партнери зобов'язалися зміцнювати економічну стабільність України, в тому числі допомогти у відновленні.

По-третє, йдеться про технічну та фінансову підтримку для задоволення негайних потреб України, що виникають через війну.

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