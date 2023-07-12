У свою чергу Україна буде зобов'язана впроваджувати реформи у галузі оборони та безпеки, верховенства права та економіці.

Лідери країн "Великої сімки" (G7; Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Італії) визначили цілі для безпекових зобов'язань перед Україною, які будуть узгоджені на двосторонній основі шляхом переговорів.

Про це йдеться у спільній декларації підтримки України, схваленій лідерами G7 у Вільнюсі на полях саміту НАТО. Зокрема, лідери G7 підтверджують відданість стратегічній меті підтримувати вільну, незалежну, демократичну і суверенну Україну в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Ми підтверджуємо, що безпека України - це невід'ємна частина безпеки Євро-Атлантичного регіону", - сказано у декларації.

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У цьому зв'язку, від сьогодні кожна з країн "Великої сімки" окремо починає переговори з Україною, аби надати офіційного статусу - через двосторонні безпекові зобов'язання і заходи - постійній підтримці України, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює економіку, захищає своїх громадян і прагне інтеграції з євроатлантичною спільнотою.

Так, лідери G7 доручать своїм командам негайно розпочати ці обговорення.

Водночас, вони працюватимуть з Україною над конкретними, двосторонніми, довготерміновими безпековими зобов'язаннями і заходами з метою реалізації трьох цілей.

По-перше, йдеться про підтримання стійких сил, здатних обороняти Україну і стримувати російську агресію у майбутньому.

Зокрема, це робитиметься завдяки продовженню надання безпекової допомоги і сучасної військової техніки для усіх видів військ - на суходолі, в повітрі і у морі з акцентом на протиповітряній обороні, артилерійському і дальньому вогню, броньованій техніці, та інших ключових спроможностях, у тому числі бойовій авіації, і шляхом посилення сумісності з євроатлантичними партнерами.

Також підтримуватиметься подальший розвиток промислової бази України, проводитимуться навчання для українських сил, відбуватиметься обмін розвідувальними даними, підтримка кіберзахисту та ініціатив з розвитку стійкості, у тому числі реагування на гібридні загрози.

По-друге, йдеться про зміцнення економічної стабільності України та стійкості, у тому числі завдяки зусиллям з відбудови та відновлення, про створення умов, що сприятимуть економічному процвітанню України, у тому числі її енергетичній безпеці.

По-третє, йдеться про технічну і фінансову підтримку для задоволення негайних потреб України, що виникають через війну, а також про створення можливості продовження Україною втілення реформ.

"У випадку російського збройного нападу у майбутньому, ми маємо намір негайно консультуватися з Україною для визначення наступних кроків. Ми маємо намір, у відповідності з нашими правовими і конституційними вимогами, забезпечити Україну швидкою і стійкою безпековою допомогою, сучасною військовою технікою для суходолу, моря і повітряного простору, економічною підтримкою, а також застосувати економічні санкції проти Росії", - йдеться у декларації.

Лідери G7 налаштовані працювати з Україною над посиленим пакетом безпекових зобов'язань і заходів на випадок майбутньої агресії, щоб надати Україні можливість для захисту своєї території і суверенітету.

При цьому, Україна зобов'язана робити внесок у безпеку партнерів та зміцнювати прозорість і підзвітність заходів, які стосуються допомоги від партнерів.

Зокрема, Україна повинна продовжувати:

втілювати реформи правоохоронних органів і системи правосуддя;

боротися з корупцією;

запроваджувати корпоративне управління;

сприяти реалізації економічних реформ та реформ у секторі безпеки і державному управлінні.

Також Україна повинна просувати реформи в оборонній сфері і здійснювати модернізацію, у тому числі посилювати демократичний цивільний контроль над військовими і покращувати ефективність і прозорість оборонних інституцій і промисловості в Україні.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогоднішнє оголошення спільної декларації країн G7 рівноцінне підписанню документа.

"Це те саме, що б вони й підписали… Просто була обрана така процедура", - сказав він.

За словами президента, між державами-підписантами декларації вже почали розробляти двосторонні документи.

Гарантії безпеки для України

11 липня стало відомо, що країни G7 запропонують Україні окремі гарантії безпеки. Ці гарантії стануть частиною зусиль щодо підтримки України, поки вона не є членом НАТО. А сьогодні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію безпекової підтримки України. До неї можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Києву.

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