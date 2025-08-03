Міська влада розповіла, як їй вдалося домогтися такого блискучого результату, і скільки часу на це пішло.

У столиці Фінляндії Гельсінкі не було зареєстровано жодної смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за останній рік.

Цю радісну новину повідомили представники столичного муніципалітету. Як пише Politico, прожити цілий рік без ДТП - це видатне досягнення для більшості міст, не кажучи вже про європейську столицю.

Роні Утріайнен, інженер з дорожнього руху з міського муніципалітету, повідомив, що це досягнення зумовлене "безліччю чинників... але обмеження швидкості - один із найважливіших".

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У більшості житлових районів Гельсінкі 2021 року швидкісний режим знижено до 30 км/год, і відтоді кількість загиблих унаслідок ДТП у Гельсінкі знижується. Обмеження швидкості контролювали за допомогою 70 нових камер.

Крім того, Утріайнен зазначив, що в багатьох районах міста дороги було звужено, а дерева висаджено з метою створити водієві дискомфорт. Це пояснюється тим, що складний міський ландшафт змушує водіїв їздити містом з більшою обережністю.

Також місто розширило мережу громадського транспорту. Утріайнен зазначив, що ці поліпшення допомогли "скоротити використання автомобілів і, як наслідок, кількість серйозних аварій".

Інші новини про аварії в Європі

У Німеччині сталася аварія на залізниці - регіональний експрес зійшов з рейок у Баден-Вюртемберзі. Загалом з рейок зійшли два вагони рухомого складу. Правоохоронці повідомили, що загинули 3 людини, понад 30 постраждали.

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