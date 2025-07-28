Причини аварії зʼясовуються.

У Німеччині сталася аварія на залізниці – зійшов з рейок пасажирський поїзд. Внаслідок інциденту є загиблі і постраждалі.

Про це повідомляє BILD. Регіональний експрес зійшов з рейок у Баден-Вюртемберзі рано ввечері в неділю. Загалом з рейок зійшли два вагони рухомого складу. Правоохоронці інформують про щонайменше трьох жертв аварії. Також є дані про понад 30 постраждалих.

Відомо, що поїзд прямував Зігмарінгена в Ульм. У ньому було 100 осіб.

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До цього в регіоні був сильний шторм та рясні опади. Слідчі з'ясовують, чи не спричинила негода зсув ґрунту, і чи не це стало причиною аварії поїзда.

На аварію вже відреагував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Я перебуваю в тісному контакті з міністром внутрішніх справ і міністром транспорту і попросив їх підтримати рятувальні сили всіма доступними засобами. Ми сумуємо за жертвами. Висловлюю співчуття їхнім родичам", – написав він у соцмережі Х.

Інші інциденти у світі

21 липня у Бангладеші розбився військовий літак. Катастрофа забрала життя щонайменше 19 людей. Серед загиблих були і діти. Пілот намагався відвести борт від густонаселених районів, але йому це не вдалося.

На початку липня в Португалії у ДТП загинув футболіст "Ліверпуля" Діогу Жота. У салоні з 28-річним спортсменом був і його брат Андре, який теж був професійним футболістом. Він також не вижив.

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