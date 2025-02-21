Підводний кабель пролягає між Фінляндією і Німеччиною.

У Балтійському морі поблизу берегів шведського острова Готланд було обірвано підводний кабель. Про це повідомили шведські ЗМІ, передає Newsweek.

За словами правоохоронців, вони стежать за ситуацією, проте "детальної інформації, якою можна було б поділитися наразі", немає.

"Уряд постійно інформують відповідні органи, які розслідують те, що сталося. Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі", - повідомив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон у своєму дописі в соціальній мережі X.

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За інформацією шведського телеканалу SVT News, підводний кабель пролягає між Фінляндією і Німеччиною. Фінська компанія-власник кабелю Cinia наголосила, що це вже третій випадок пошкодження підводного кабелю за такий короткий період. Водночас у компанії запевнили, що пошкодження не вплине на комунікації.

Своєю чергою представник шведської берегової охорони заявив для Reuters, що на місце події поблизу острова Готланд було відправлено судно берегової охорони для проведення розслідування.

Водночас у Bloomberg пізніше заявили, що підводний кабель, який зазнав пошкоджень, продовжує свою роботу.

"Швидше за все, на високошвидкісній лінії C-Lion1 Фінляндія-Німеччина є подряпина, але передача даних по кабелю продовжується безперебійно", - цитує видання повідомлення Cinia Oy.

Також шведська поліція розпочала розслідування за підозрою у саботажі, аби зрозуміти, що дійсно сталося. Крім того, у поліції з'ясовують, чи є пошкодження новими або старими, наразі підозрюваних, за даними правоохоронців, немає.

"Викликає велике занепокоєння кількість інцидентів, що сталися за останні місяці в нашій критично важливій підводній інфраструктурі. Ці інциденти можуть порушити надання життєво важливих послуг нашому суспільству, таких як зв'язок і передача електроенергії, а також становлять значний ризик для безпеки", - наголосила виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань технічного суверенітету, безпеки і демократії Хенна Вірккунен в інтерв'ю журналістам у Гельсінкі.

Ситуація з підводними кабелями у Балтійському морі - останні новини

Як писав УНІАН, на початку лютого у Балтійському морі порвався новий кабель. Йдеться про кабель, що зв'язує російський ексклав Калінінград із Санкт-Петербургом. Тоді російські ЗМІ повідомляли, що кабель було пошкоджено "внаслідок зовнішнього впливу".

Водночас наприкінці січня стало відомо, що у Балтійському морі було значно пошкоджено підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телебачення. Пошкодження знаходиться у виключній економічній зоні Швеції, на глибині понад 50 метрів.

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