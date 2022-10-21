Примітно, що за документами з 2017 по 2019 роки Суровікін заробив 30,9 млн рублів, а його дружина – 19,7 млн рублів.

Новий командувач війни в Україні генерал збройних сил РФ Сергій Суровікін виявився власником елітного майна вартістю 2 мільйони доларів.

Про це пише "Верстка".

За даними видання, у 2019 році командувач російським вторгненням в Україну не приховував, що користується двома квартирами. Міноборони РФ засекретило відомості про доходи керівництва, однак журналісти з'ясували, яке майно належить військовому.

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Стало відомо, що в 2019 році дружина Суровікіна Анна володіла відразу трьома земельними ділянками площею 4,1 тисячі квадратних метрів, садовою ділянкою площею 1,5 тисячі квадратних метрів, особняком площею 685 квадратних метрів, часткою в нежитловому приміщенні, трьома квартирами площею 82,7, 107,5 та 288,4 квадратних метрів. У власності у дітей генерала Суровікіна виявили частки у двох квартирах.

З декларації військового з'ясувалося, що він має у власності квартиру площею 288,4 квадратних метра. Проте виявилося, що це не квартира, а будинок, який знаходиться в котеджному селищі преміум-класу "Дубровка" у Новій Москві.

Таунхаус Суровікін купив ще у 2009 році на стадії будівництва. Згідно з документами, його придбала дружина генерала. Також у користуванні командувача війни в Україні є квартира площею 107,5 квадратних метрів, яка, відповідно до документів, поділена між його дружиною та дитиною. Нерухомість розташована на вулиці Авіаконструктора Мікояна у Хорошівському районі Москви. На сайті "Домклік" середня ціна за квадратний метр у будинку за цією адресою коливається в межах 427 тисяч рублів. Тобто сама квартира генерала може коштувати близько 46 млн рублів.

Крім того, Росреєстр приховав ще одну квартиру Суровікіних. Нею одноосібно володіє дружина генерала. Житло площею 82,7 квадратних метрів знаходиться в московському житловому комплексі бізнес-класу "Срібний берег" на проспекті Маршала Жукова, в районі Хорошево-Мневники.

Донедавна родина Суровікіна мала у власності земельну ділянку площею 27 соток і вартістю 109 млн рублів, а також двоповерховий маєток площею 685,5 квадратних метрів. У котеджі поруч проживав колишній очільник МВС України, який брав участь у силовому розгоні протестувальників на Майдані у 2014 році, Віталій Захарченко. Відомо, що у 2021 році Суровікіни продали цей будинок, запросивши за нього понад 189 млн рублів.

Примітно, що, відповідно до декларації, з 2017 по 2019 роки Суровікін заробив 30,9 млн рублів, а його дружина – 19,7 млн рублів.

Генерал Суровікін: що відомо про командувача війни в Україні

8 жовтня, стало відомо, що в Міністерстві оборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровікіну, який раніше він брав участь у Другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський президент Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем окупаційною армією в Україні, щоб перекласти на нього відповідальність у разі поразки. За його словами, прізвисько "М'ясник з Алеппо" підходить Суровікіну найбільше.

Голова московського бюро Financial Times Макc Седдон назвав Суровікіна корумпованим і брутальним генералом навіть за стандартами російської армії.

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