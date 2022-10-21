Генерал Суровікін виявився власником елітного майна на мільйони доларів / фото – скріншот

Новий командувач війни в Україні генерал збройних сил РФ Сергій Суровікін виявився власником елітного майна вартістю 2 мільйони доларів.

Про це пише "Верстка".

За даними видання, у 2019 році командувач російським вторгненням в Україну не приховував, що користується двома квартирами. Міноборони РФ засекретило відомості про доходи керівництва, однак журналісти з'ясували, яке майно належить військовому. 

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Стало відомо, що в 2019 році дружина Суровікіна Анна володіла відразу трьома земельними ділянками площею 4,1 тисячі квадратних метрів, садовою ділянкою площею 1,5 тисячі квадратних метрів, особняком площею 685 квадратних метрів, часткою в нежитловому приміщенні, трьома квартирами площею 82,7, 107,5 та 288,4 квадратних метрів. У власності у дітей генерала Суровікіна виявили частки у двох квартирах.

З декларації військового з'ясувалося, що він має у власності квартиру площею 288,4 квадратних метра. Проте виявилося, що це не квартира, а будинок, який знаходиться в котеджному селищі преміум-класу "Дубровка" у Новій Москві. 

Виписка на будинок у "Дубровці" / фото "Верстка"

Таунхаус Суровікін купив ще у 2009 році на стадії будівництва. Згідно з документами, його придбала дружина генерала. Також у користуванні командувача війни в Україні є квартира площею 107,5 квадратних метрів, яка, відповідно до документів, поділена між його дружиною та дитиною. Нерухомість розташована на вулиці Авіаконструктора Мікояна у Хорошівському районі Москви. На сайті "Домклік" середня ціна за квадратний метр у будинку за цією адресою коливається в межах 427 тисяч рублів. Тобто сама квартира генерала може коштувати близько 46 млн рублів.

Виписка на квартиру Суровікіних / фото "Верстка"

Крім того, Росреєстр приховав ще одну квартиру Суровікіних. Нею одноосібно володіє дружина генерала. Житло площею 82,7 квадратних метрів знаходиться в московському житловому комплексі бізнес-класу "Срібний берег" на проспекті Маршала Жукова, в районі Хорошево-Мневники.

Донедавна родина Суровікіна мала у власності земельну ділянку площею 27 соток і вартістю 109 млн рублів, а також двоповерховий маєток площею 685,5 квадратних метрів. У котеджі поруч проживав колишній очільник МВС України, який брав участь у силовому розгоні протестувальників на Майдані у 2014 році, Віталій Захарченко. Відомо, що у 2021 році Суровікіни продали цей будинок, запросивши за нього понад 189 млн рублів.

Примітно, що, відповідно до декларації, з 2017 по 2019 роки Суровікін заробив 30,9 млн рублів, а його дружина – 19,7 млн рублів. 

Генерал Суровікін: що відомо про командувача війни в Україні

8 жовтня, стало відомо, що в Міністерстві оборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровікіну, який раніше він брав участь у Другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський президент Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем окупаційною армією в Україні, щоб перекласти на нього відповідальність у разі поразки. За його словами, прізвисько "М'ясник з Алеппо" підходить Суровікіну найбільше.

Голова московського бюро Financial Times Макc Седдон назвав Суровікіна корумпованим і брутальним генералом навіть за стандартами російської армії.

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