Читаючи підказки з суфлера, генерал повідомив, що обстановка на фронті напружена.

Російський генерал Сергій Суровікін, якого поставили командувачем війною проти України, дав коротке інтерв'ю.

Відповідне відео поширене російськими ЗМІ.

Протягом всього восьмихвилинного відео Суровікін дивиться в сторону. Інтерв'юера в кадрі немає, але голос за кадром ставить генералові запитання. Відповідаючи на них, Суровікін робить довгі паузи між словами, а його очі роблять характерні рухи – ймовірно, він читає відповіді на ці запитання.

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Читаючи підказки, генерал повідомив, що обстановка на фронті напружена, особливо на Куп'янському, Лиманському та Миколаїво-Криворізькому напрямках.

Він також повторював твердження російської пропаганди про те, що українці і росіяни – один народ, звинувачував київський "злочинний режим", виправдовував атаки по інфраструктурі України і розповідав про залучення резервів.

Сергій Суровіні: що відомо про російського генерала

Як повідомляв УНІАН, раніше в російському Міністерстві оборони призначили командувача армією РФ в Україні.

55-річний Сергій Суровікін брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Аналітики з Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Сергій Суровікін, якого поставили командувачем так званою "спецоперацією", — це звичайний генерал. Раніше він керував угрупованням РФ на півдні України і не досяг результатів, які б вразили.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що будь-який генерал, якого призначать командувати військами РФ, стане "генералом поразки".

"Командувач програною війною. Ситуацію з поразкою вже ніхто з них не змінить. І вони це знають", – зазначив він.

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