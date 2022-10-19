Російський генерал Сергій Суровікін, якого поставили командувачем війною проти України, дав коротке інтерв'ю.
Відповідне відео поширене російськими ЗМІ.
Протягом всього восьмихвилинного відео Суровікін дивиться в сторону. Інтерв'юера в кадрі немає, але голос за кадром ставить генералові запитання. Відповідаючи на них, Суровікін робить довгі паузи між словами, а його очі роблять характерні рухи – ймовірно, він читає відповіді на ці запитання.
Читаючи підказки, генерал повідомив, що обстановка на фронті напружена, особливо на Куп'янському, Лиманському та Миколаїво-Криворізькому напрямках.
Він також повторював твердження російської пропаганди про те, що українці і росіяни – один народ, звинувачував київський "злочинний режим", виправдовував атаки по інфраструктурі України і розповідав про залучення резервів.
Сергій Суровіні: що відомо про російського генерала
Як повідомляв УНІАН, раніше в російському Міністерстві оборони призначили командувача армією РФ в Україні.
55-річний Сергій Суровікін брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.
Аналітики з Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Сергій Суровікін, якого поставили командувачем так званою "спецоперацією", — це звичайний генерал. Раніше він керував угрупованням РФ на півдні України і не досяг результатів, які б вразили.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що будь-який генерал, якого призначать командувати військами РФ, стане "генералом поразки".
"Командувач програною війною. Ситуацію з поразкою вже ніхто з них не змінить. І вони це знають", – зазначив він.