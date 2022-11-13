Антоніу Гутерреш заявив, що позиція ООН щодо війни в Україні є чіткою.

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш заявив, що російське вторгнення в Україну порушило територіальну цілісність нашої держави й суперечить Статуту ООН.

Гутерреш на прес-конференції в столиці Камбоджі, де проходить саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) заявив, що позиція ООН щодо війни в Україні є чіткою, повідомляється на сайті ООН.

Він підкреслив, що наразі дуже важливими є створення умов для поступового відновлення діалогу між Україною і Росією, який приведе до майбутнього, у якому пануватиме мир.

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"Але не будь-який мир, а мир, заснований на цінностях Статуту ООН і на нормах міжнародного права", - наголосив Гутерреш.

Він також зазначив, що війна в Україні, глобальна енергетична та продовольча криза та надзвичайна кліматична ситуація також були на порядку денному саміту АСЕАН. "У ці неспокійні часи регіональні організації, включаючи АСЕАН, мають важливе значення для створення глобальних рішень", - сказав генсек ООН .

Гутерреш також додав, що ООН працює над пом'якшенням глобальної продовольчої кризи, розширюючи знакову ініціативу щодо повернення українського зерна на ринки та усуваючи перешкоди для російського експорту продовольства й добрив.

Війна в Україні - переговори з Росією

Росія грубо порушила норми міжнародного права й Статут ООН у 2014 році, увівши свої війська й захопивши український Крим і частини Донецької та Луганської областей.

У 2022 році РФ розширила свою агресію щодо України, розпочавши повномасштабне вторгнення. Воно супроводжувалося захопленням нових територій (значну частину яких українські військові вже звільнили) й невибірковими обстрілами українських міст, котрі призвели до десятків тисяч жертв серед цивільних.

Російська армія за понад 8 місяців великої війни не спрмоглася виконавти поставлені їй завдання, тож восени російські чиновники все частіше почали пропонувати провести мирні переговори з Києвом. Зокрема, у МЗС РФ наголосили, що нібито не мають ніяких умов щодо початку переговорів і лише хочуть, "щоб Україна проявила добру волю".

Утім, президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін "не має майбутнього", тож із ним не може бути ніякого діалогу. Утім, Зеленський назвав умови для початку переговорів з Росією. Серед них - відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

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