Президент України Володимир Зеленський вкотре нагадав про умови для початку переговорів з Росією. Серед них відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, а також покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.
Як заявив президент у своєму відеозверненні наприкінці 257-го дня війни, 7 листопада він зробив важливе міжнародне звернення на Кліматичному саміті у Єгипті. За його словами, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.
"Дуже вагома подія, дуже представницьке зібрання. Десятки лідерів держав і керівників урядів. Головне для нас – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який Росія здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу", – наголосив глава держави.
Він зауважив, що кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити територіальну цілісність України та примусити Росію до справжніх переговорів про мир.
"До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови", - підкреслив Зеленський.
Переговори з Росією
Наприкінці жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією. За його словами, насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну.
Пізніше зʼявилася інформація про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українську владу показати відкритість до переговорів з Російською Федерацією.
При цьому 7 листопада 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, головна умова для початку перемовин – виведення російських військ з території України.
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