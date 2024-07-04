Росія активно використовує місцевий та завезений криміналітет для своїх операцій в Європі.

Росія наростила свої гібридні атаки в Європі, спрямовані на зрив підтримки України. Для цього залучають зокрема місцеве населення та криміналітет, пише Euractiv.

Про тривожну тенденцію повідомляється у звіті Чеського національного центру по боротьбі з організованою злочинністю. Там зазначають, що Чехія, як і решта країн Європи, стала об'єктом цілеспрямованих інформаційних операцій Росії, спрямованих на зменшення підтримки України.

Росія намагається вплинути на населення країн Європи з одночасним підвищенням загрози диверсій на критичну та транспортну інфраструктуру, зазначається у звіті.

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"У нашому просторі тривають інформаційні операції з поступової деморалізації публічної дискусії для поширення російських наративів. Це частина інформаційної війни, щоб зупинити потік матеріальної допомоги Україні, яка бореться", – попереджає чеська влада.

Зокрема зростає тенденція до залучення в російські гібридні операції місцевих жителів та злочинних мереж. На них покладають задачі зі збору інформації, визначення цілей для диверсій, тиску на конкретних осіб (наприклад, російських дисидентів у вигнанні). Іноді їм доручають навіть прямі напади на інфраструктуру та громадські місця.

Також чеська влада зафіксувала переміщення "пострадянських кримінальних структур" до Європи, що могло призвести до їх постійної присутності в Шенгенській зоні, включаючи Чехію.

Зазначається, що протистояння з Росією через війну в Україні значно підвищило ризик демонстративних атак в Європі, спрямованих на поширення почуття страху серед населення.

"Зусилля Кремля зменшити суспільну довіру до інституцій і держави не є чимось новим, але зростання інтенсивності операцій впливу є загрозою", – сказав чеський координатор зі стратегічних комунікацій Отакар Фолтин.

Російська гібридна війна проти Європи

Як писав УНІАН, Росія вкидає в західний інформпростір масу фейкових новин не тільки для того, щоб ввести в оману пересічних європейців, а й щоб перевантажити можливості західних журналістів перевірити ці повідомлення. Проросійські суб'єкти цілеспрямовано закидають журналістів фейковими новинами, проводячи своєрідну "Операцію Перевантаження".

Також ми розповідали, що в НАТО не знають як дати раду російським гібридним атакам, аби не залишити їх без відповіді, але й не спровокувати повномасштабний конфлікт. Країни Балтії, Польща та Чехія висловлюють тривогу, що диверсії, а іноді й напади на людей зі смертельними наслідками, ймовірно спонсоровані Росією, становлять зростаючу загрозу для Європи та оборонного альянсу.

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