Спосіб не тільки просуває пропаганду, а й перевантажує можливості журналістів спростовувати російську брехню.

Росія вкидає в західний інформпростір масу фейкових новин не тільки для того, щоб ввести в оману пересічних європейців, а й щоб перевантажити можливості західних журналістів перевірити ці повідомлення. Про це пише Euronews.

Згідно з новим дослідженням, яке провела фінська компанія Check First, проросійські суб'єкти цілеспрямовано закидають журналістів фейковими новинами, проводячи своєрідну "Операцію Перевантаження". Її мета - виснажити ресурси перевірки інформації та розширити охоплення дезінформації.

Поточна схема включає анонімних проросійських агентів, які в рамках скоординованої кампанії зв'язуються з журналістами та просять їх перевірити ймовірно фейкові новини. Головна мета таких звернень - змусити журналістів опублікувати спростування фейку, яке саме по собі стане рекламою цього фейку.

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"Потік таких звернень створює у журналістів помилкове відчуття терміновості, що призводить до успіху схеми", - зазначає Euronews.

Запити на перевірку фейків зазвичай націлені на Україну, Францію та Німеччину і мають форму електронних листів і згадок у соціальних мережах.

"Операція Перевантаження" торкнулася понад 800 інформаційних організацій у Європі та за її межами, які були атаковані приблизно 2400 твітами і понад 200 електронними листами такого виду.

За даними Check First, за останні кілька місяців було опубліковано понад 250 новин із "перевіркою фактів", у яких згадуються неправдиві наративи, створені для "Операції Перевантаження".

Російська дезінформація на Заході

Як писав УНІАН, у ніч перед Самітом миру в Швейцарії російські боти опублікували в західних соцмережах 120 тисяч постів із фейковими цитатами світових знаменитостей. Зокрема російські пропагандистські наративи були вкладені у вуста Дженіфер Еністон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона та інших.

Також ми розповідали, що РФ використовує правозахисний фонд для поширення пропаганди в Європі. Російський "Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном" фінансував пропагандистські сайти, спрямовані на європейців, допомагав оплачувати юридичний захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута і кілера Вадима Красікова, а також найняв низку колишніх співробітників спецслужб як керівників своїх операцій у європейських країнах.

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