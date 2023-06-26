При цьому він не вважає, що всіх "вагнерівців" потрібно карати.

Терорист Ігор-Стрєлков Гіркін, який розпалив у 2014-му році війну на Донбасі, продовжує видавати ідеї, як можна вберегти Росію від смути на тлі організованих ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним подій.

У своєму Телеграм-каналі бойовик пропонує стратити Пригожина шляхом повішення. Але одразу зробив приписку: "Прошу сприймати як думку".

При цьому Стрєлков зазначив, що не всі командири та інші найманці "Вагнера" заслуговують розстрілу. Але для Пригожина, якого називають "кухарем Путіна", він бажає найжорсткішої долі:

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"Але повісити "кухаря" за заколот і вбивство наших офіцерів - просто необхідно для збереження Росії як держави".

Чим закінчився заколот Пригожина в Росії

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ в обстрілі позицій його найманців. У Шойгу у відповідь заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Вже вранці 24 червня Пригожин і його найманці були в Ростові, там вони захопили всі військові об'єкти. У цьому місті поблизу будівлі ПВО ватажок "вагнерівців" вимагав зустрічі з Герасимовим і Шойгу.

Незабаром ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що техніка його найманців поїде на Москву. Але вже ввечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, результатом яких стали домовленості: справу проти головного "вагнерівця" закривають, сам він їде в Білорусь, його найманці повертаються у польові табори.

Станом на ранок 26 червня невідомо, де перебуває Пригожин. Крім того, за інформацією росЗМІ, він залишається під слідством у справі про заколот у РФ.

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