Валерій Кондратюк вважає, що ватажок ПВК "Вагнера" довго він не протягне

Голова ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин після спроби військового заколоту та переїзду до Білорусі може бути знищений вже найближчим часом.

"По Пригожину, враховуючи мстивість і репутацію Путіна знищувати своїх ворогів, а саме слово Путіна нічого не варте, адже він брехун, це вирок, який буде в найближчий час приведений у виконання", - заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України (у 2020-2021 роках), екс-начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (у 2015-2016 роках) Валерій Кондратюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Також він навів приклад того, як у 2008 році під час зібрання спецслужб СНД тодішній керівник ФСБ Олександр Бортніков аж надто цікавився долею опозиційного російського політика Бориса Березовського, який після Майдану переховувався в Україні.

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"Тоді керівництво нашої країни запитало у нього, нащо він їм потрібен, адже він вже маргінальний політик. Тоді безпосередньо отримали відповідь від керівника ФСБ Бортнікова: "Ти уявляєш собі, що кожного ранку мені телефонує Путін і питає, коли він буде знищений?" - зазначив Кондратюк.

Також він додав, що Пригожин мав загинути ще після початку конфлікту з військовим керівництвом РФ, проте Путін не давав такої вказівки, бо йому було вигідно переводити гнів свого населення за військові невдачі на міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Пригожин у цьому випадку виконував роль тарану та відволікав увагу від Путіна.

Стосовно гарантій Пригожину з боку білоруського диктатора Лукашенка, то він сам повністю не контролює своїх силовиків, які є вихованцями школи ФСБ.

"Він собі не може дати гарантій безпеки", - сказав Кондратюк.

Також він додав, що Лукашенко міг розраховувати, що "вагнерівці" будуть грати роль у відбитті можливого наступу з боку патріотичних білоруських сил, які зараз воюють на боці України.

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Протягом 24 червня війська ПВК "Вагнер" за наказом Євгена Пригожина здійснили "марш справедливості" з Ростову-на-Дону у бік Москви, під час якого шість російських гелікоптерів та один транспортний військовий літак, внаслідок чого загинуло більше десяти російських пілотів. Але від входження до столиці РФ його нібито відмовив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який дав тому гарантії безпеки.

Ввечері того ж дня Пригожин заявили, що рух колон на Москву зупиняється, а передові загони "вагнерівців" повернуть у "польові табори", а проти заколотників не будуть відкриті кримінальні справи. Також йому нібито пообіцяли змінити військове керівництво РФ – міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, зв'язку з ним наразі немає.

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