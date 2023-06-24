На поширеному записі Пригожин веде переговори із заступником міністра оборони РФ.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим у штабі Південного військового округу в Ростові.

Як можна почути на опублікованому в російських Телеграм-каналах відео, він вимагає привезти до нього начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова і главу Міноборони РФ Шойгу.

"Ми сюди приїхали. Ми хочемо отримати начальника Генштабу і Шойгу. Поки їх (Герасимова і Шойгу, - УНІАН.) не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо місто Ростов і йдемо в Москву", — заявив Пригожин.

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"Зіб'ємо все (вертольоти, - УНІАН.), якщо ви будете їх посилати. Тому що ви стріляєте по мирних жителях, ви знищуєте мирняк, ви щойно розвалили автобус з людьми, і совісті у вас ніякої не було", — пригрозив ватажок "вагнерівців".

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