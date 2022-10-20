Також він підкреслив, що війна Росії проти України - це геноцид.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити президента РФ Володимира Путіна не у в'язниці за всі скоєні ним злочини, а в пеклі.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання щодо майбутнього глави Кремля виданню "Німецька хвиля".

"Хотіли б ви побачити Путіна у в'язниці?", - запитала журналістка німецького видання.

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"У пеклі", - відповів Рейнсалу після кількасекундних роздумів.

Також у розмові з виданням очільник естонського МЗС висловив думку про те, що Німеччині та країнам Заходу варто наростити зусилля щодо постачання до України озброєння та запровадити жорсткіші санкції проти РФ.

"Війна Росії - це геноцид в Україні, Путін не робить з цього секрету. Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим", - підкреслив Рейнсалу.

Позиція Естонії щодо війни в Україні

Естонія з початку засудила повномасштабне російське вторгнення в Україну. Також влада країни не раз висловлювала засудження воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами над цивільними українцями.

Естонія всіляко підтримує Україну, надаючи озброєння, підтримуючи європейські санкціїї проти РФ. Також влада країни обмежила в'їзд росіянам на свою територію.

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