Документ підтримали 88 естонських депутатів.

У вівторок, 18 жовтня 2022 року, парламент Естонії схвалив резолюцію, у якій засуджує спробу РФ анексувати окуповані українські території та оголошує російський режим терористичним.

Про це повідомляє посол України в Естонії Мар'яна Беца.

"Історичний день. Щойно Парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив заяву "Засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним". Щиро дякуємо нашим естонським друзям", – заявила посол.

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Як зазначає видання ERR, документ підтримали 88 естонських депутатів. Голосів "проти" чи "утримався" не було.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а РФ – державою-спонсором тероризму, діям якої потрібно спільно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародну спільноту схвалити аналогічні декларації", – йдеться в проєкті документу.

Водночас цією резолюцією Рійгікогу підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів, скоєних під час війни проти України. Естонія закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у вчиненні агресії.

Крім того, парламент Естонії цим документом підтримав вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени ЄС проявити єдність в питанні економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та її союзника Білорусі.

На додачу, Рійгікогу закликає західних партнерів суттєво збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні, а також підтримати її повоєнне відновлення.

"Естонія усіма можливими способами підтримує народ, державу та армію України у боротьбі з агресором та вірить у перемогу України, адже лише це відновить мир у Європі", – зазначають у резолюції.

При цьому повідомляється, що до проєкту резолюції не увійшли п’ять радикальніших пропозицій від крайньої правої партії EKRE. Зокрема, політична сила закликала країни ЄС і НАТО відкликати з Росії послів та закрити усі дипломатичні представництва там, окрім посольств; не давати політичного притулку громадянам Росії і висилати тих, хто втік від мобілізації.

Визнання Росії країною-терористом: ключові рішення

13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій визнала російський режим терористичним. Крім цього, вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно надати зброю певній країні.

Напередодні цього рішення Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію щодо територіальної цілісності України попри намагання Росії заблокувати цей процес. 143 країни зі 193 проголосували "за", 5 – "проти" (Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія), а ще 35 – "утримались".

Крім того, 9 жовтня до Конгресу США внесли законопроекти про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. За словами старшого радника Конгресу Пола Массаро, у верхню палату парламенту США внесли одразу два таких законопроекти: від сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія).